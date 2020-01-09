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9 січня • оновлено в 23:54
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Bellingcat і NYT підтвердили достовірність відео попадання ракети в літак МАУ

2.3т
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Видання The New York Times і команда розслідувачів Bellingcat підтвердили достовірність відео, на якому було зафіксовано потрапляння ракети в літак МАУ в Ірані.

Американське видання заявило, що справжність кадрів була підтверджена й іранська ракета потрапила в Boeing 737 над Парандом, який розташований недалеко від аеропорту Тегерана.

Повідомляється, що після попадання ракети в літак стався невеликий вибух. Після цього судно пролетіло ще кілька хвилин і потім взяло курс назад в аеропорт, на шляху до якого вибухнуло і впало.

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Розслідувачі Bellingcat підтвердили ці факти, ідентифікувавши будинки, які потрапили на відео.

У німецькому Bild також недавно заявили, що найбільш імовірною причиною аварії українського Boeing 737 є потрапляння в нього ракетою.

Bellingcat і NYT підтвердили достовірність відео попадання ракети в літак МАУ

bellingcat.com

Bellingcat і NYT підтвердили достовірність відео попадання ракети в літак МАУ

bellingcat.com

Bellingcat і NYT підтвердили достовірність відео попадання ракети в літак МАУ

bellingcat.com

Bellingcat і NYT підтвердили достовірність відео попадання ракети в літак МАУ

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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