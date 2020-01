Bellingcat і NYT підтвердили достовірність відео попадання ракети в літак МАУ

Видання The New York Times і команда розслідувачів Bellingcat підтвердили достовірність відео, на якому було зафіксовано потрапляння ракети в літак МАУ в Ірані.

Американське видання заявило, що справжність кадрів була підтверджена й іранська ракета потрапила в Boeing 737 над Парандом, який розташований недалеко від аеропорту Тегерана.

Повідомляється, що після попадання ракети в літак стався невеликий вибух. Після цього судно пролетіло ще кілька хвилин і потім взяло курс назад в аеропорт, на шляху до якого вибухнуло і впало.

Розслідувачі Bellingcat підтвердили ці факти, ідентифікувавши будинки, які потрапили на відео.

У німецькому Bild також недавно заявили, що найбільш імовірною причиною аварії українського Boeing 737 є потрапляння в нього ракетою.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of # PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4