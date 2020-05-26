Повернення ОРДЛО під українську юрисдикцію в Росії "обговорюється цілком серйозно і можливе", проте виправданням для Кремля можуть стати Мінські домовленості.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Гордон" зробив російський політолог Станіслав Бєлковський. За його словами, навіть якщо глава РФ відмовиться від "Л/ДНР", "ніхто не обіцяє Путіну за це зняття санкцій".

"Тобто немає жодного документа, де було б записано, що ОРДЛО повертаються до складу України, а Євросоюз і Сполучені Штати скасовують усі санкції, введені починаючи з війни 2014 року та у зв'язку з малайзійським Boeing MH17", – сказав політолог.

Він додав, що Росія цього домагається, але успіхів поки не досягла. "А поки не домоглася, вона не буде бігти попереду паротяга з поверненням Україні фактичного контролю над ОРДЛО", – вважає Бєлковський.

Колаж

Він також заявив про наявність на Донбасі проблем, які прямо не пов'язані з РФ.

"Це результати самої війни: 13 тисяч трупів, що самі окремі райони, незалежно від позиції офіційних Кремля і Києва, не поспішають повертатися до складу України, навіть якщо фактор Росії буде повністю виключений. А повністю виключений він не буде, зрозуміло", – зазначив політолог.

За його словами, Володимир Путін "завжди може посилатися на невиконання Мінських угод, на те, що в законодавстві України немає жодних актів, які визначали б особливий правовий статус окремих районів Донецької та Луганської областей".

"Не проводяться вибори за українськими законами – що і неможливо зробити, і тому я із завзятістю, гідною кращого застосування, повторюю тезу про те, що ці Мінські угоди нездійсненні – треба розробляти нові. Формально Кремль завжди може говорити про те, що угоди не виконані – тому повертати нічого", – сказав Бєлковський.

Фото: Станіслав Бєлковський / Facebook

Як писав OBOZREVATEL, напередодні глава партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов заявив, що РФ необхідно взяти терористичні "Л/ДНР" "під тимчасовий протекторат" і надати їм особливий статус.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!