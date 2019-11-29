Б'є на 280 км: в Україні вперше випробували смертоносну ракету "Нептун". Відео

В Україні успішно випробували крилату ракету Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун". Вона здійснила політ на більш ніж 250 кілометрів.

Про це повідомляє Defense Express з посиланням на генерального директора ДККБ "ЛУЧ" Олега Коростельова. Таким чином, розробка Р-360 як літального апарату завершена. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

"Ми вперше пролетіли понад 250 км за заданим маршрутом і висотами. Тобто можна сказати, що сьогодні була завершена розробка літального апарату із заданими характеристиками", – заявив він.

Запуск ракети з установки "Нептун" Скріншот

Тепер буде проведено випробування бойових характеристик ракети. Згідно з останніми даними, ракета Р-360 важить 870 кг, а маса її бойової частини складає 150 кг. Дальність пуску ракети становить 280 км, а швидкість досягає 900 км/год.

З комплексу "Нептун" можна одночасно запускати до 24 ракет з інтервалом до 5 секунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні у Києві на виставці "Зброя та безпека-2019" вперше широкому загалу показали береговий ракетний комплекс "Нептун".

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