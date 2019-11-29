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29 листопада • оновлено в 10:41
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Б'є на 280 км: в Україні вперше випробували смертоносну ракету "Нептун". Відео

4.6т
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В Україні успішно випробували крилату ракету Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун". Вона здійснила політ на більш ніж 250 кілометрів.

Про це повідомляє Defense Express з посиланням на генерального директора ДККБ "ЛУЧ" Олега Коростельова. Таким чином, розробка Р-360 як літального апарату завершена. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

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"Ми вперше пролетіли понад 250 км за заданим маршрутом і висотами. Тобто можна сказати, що сьогодні була завершена розробка літального апарату із заданими характеристиками", – заявив він.

Запуск ракети з установки "Нептун"

Запуск ракети з установки "Нептун"

Скріншот

Тепер буде проведено випробування бойових характеристик ракети. Згідно з останніми даними, ракета Р-360 важить 870 кг, а маса її бойової частини складає 150 кг. Дальність пуску ракети становить 280 км, а швидкість досягає 900 км/год.

З комплексу "Нептун" можна одночасно запускати до 24 ракет з інтервалом до 5 секунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні у Києві на виставці "Зброя та безпека-2019" вперше широкому загалу показали береговий ракетний комплекс "Нептун".

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"..Межконтинентальный ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком был показан американским инспекторам в рамках реализации договора СНВ-III между Россией и США....... военная разработка поступит на боевое дежурство в декабре. .." И вы со своим керогазом!
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Потиенко Александр
Потиенко Александр
У ВАС РЕДАКТОРЫ ЕСТЬ? Кокое "впервые испытали"? Уже испытывали, сейчас просто она ВПЕРВЫЕ пролетела более 250 км.
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Перов Василий
Перов Василий
"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - заявил Олег Коростелев. Добавив, что на следующем этапе, испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты. а на следующем этапе будет начинка из электроники - ик 2035 году мы сможем - собой гордится)))) Короче опять, как обычно!!! взяли трубу приварили крылья нашли старый движок - покрасили в желтоблокитный цвет - И ПЕРЕМОГА!!!!
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Перов Василий
Перов Василий
"Мы впервые пролетели более 250 км"??? А как же Турчинов?? Который каждые пол года успешно запускал ракеты на сотни километров???? Кто писдит-разработчик или главнокомандующий Рогульской армией??
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3
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