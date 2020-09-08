Ексватажок "ДНР" Захарченко перед смертю готував Путіну компромат на Курченка – ЗМІ

Baza опублікувала розслідування про те, чим займався лідер самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко незадовго до його вбивства.

За даними російського видання, він перешкоджав економічним інтересам бізнесмена Сергія Курченка. Він є близьким до родини експрезидента України Віктора Януковича.

До 2014 року Курченко володів активами в паливній енергетиці, серед яких Одеський НПЗ і мережа АЗС, а також великим медіахолдингом UMH group. Після Майдану велику частину українських активів бізнесмена було арештовано, коли його оголосили в розшук. Курченка підозрювали в великих розкраданнях і організації злочинного угруповання.

Після переїзду в Росію він купив Феодосійську нафтобазу в Криму й почав торгівлю скрапленим газом. Також йому належить холдинг Shemerdo Investments, який керує відомими мережами ресторанів.

У 2018 році структури Курченка взяли під свій контроль поставки вугілля з Донбасу. Видання пише, що газорозподільні мережі і розрахункові центри в "ДНР", через які платило населення, бізнесмен почав контролювати ще раніше.

Журналісти з'ясували, що до середини осені 2014 року накопичилося близько $200 млн готівкою за оплату газу. Гривні на мікроавтобусах перевозили на територію, підконтрольну Україні, міняли на долари й відправляли в Росію. Видання стверджує, що охорону машин забезпечував "чеченський спецназ" за 10% від перевезеної суми. Відзначається, що схема стала причиною сварки між Курченком і Рамзаном Кадировим. Після неї від бізнесмена дистанціювався і відповідальний за "Л/ДНР" Владислав Сурков.

Глава "ДНР" Захарченко намагався перешкодити Курченкові захопити всі грошові потоки на Донбасі, пише видання. Вони двічі зустрічалися і обидва рази Захарченко відмовився від грошової винагороди. У вересні 2015 року Курченко указом Захарченка потрапив під санкції "ДНР" і втратив частину бізнесу.

Наступного року Курченко став керувати великими вугледобувними підприємствами "ЛНР" ГУП "Антрацит", а потім "Луганськими електромережами". У 2017 році було введено тимчасове зовнішнє управління на 40 найбільших підприємствах паливної енергетики і металургійної промисловості Донецька, через яке вони потрапили під контроль пов'язаної з Курченком компанії "Внешторгсервіс". Навесні 2018 року іншу підконтрольну Курченкові компанію "Газ-Альянс" було призначено єдиним експортером вугілля з "ДНР" і "ЛНР".

Джерела видання розповіли, що Захарченко збирав компромат на Курченка про те, що через "Газ-Альянс" і пов'язані з нею фірми йдуть поставки, звіти про які надсилають у Москву й керівництву республік. Але більша частина антрациту з шахт вивозилася й реалізовувалася через офшори.

Знайомі Захарченка стверджують, що він збирався віддати компромат на Курченка особисто президенту Росії Володимиру Путіну. Зробити це бізнесмен планував на похоронах Йосипа Кобзона 2 вересня 2018 року. Підвести до Путіна його нібито повинен був Геннадій Зюганов, в чию машину Захарченка пересадив би депутат Держдуми Казбек Тайсан, який зустрів його в аеропорту . Але Захарченко був убитий напередодні запланованої поїздки в Москву.

Після смерті Захарченка всіх людей з його оточення вивезли в Росію або наполягли на їхньому від'їзді, і заборонили повертатися назад. Хто саме наполягав на цьому, в розслідуванні не уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка, найімовірніше, ліквідували представники його власної охорони. Про це йдеться в розслідуванні російських пропагандистів ресурсу Baza. Вони посилаються на анонімне джерело з оточення військового злочинця.