Ексватажок "ДНР" Захарченко перед смертю готував Путіну компромат на Курченка – ЗМІ

Російське видання Baza опублікувало розслідування про вбивство ексватажка "ДНР" Олександра Захарченка
За даними журналістів, перед смертю він перешкоджав інтересам бізнесмена Сергія Курченка
Компромат на нього Захарченко збирався передати особисто президенту РФ Володимиру Путіну
Олександр Захарченко та Сергій Курченко. Колаж
Baza опублікувала розслідування про те, чим займався лідер самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко незадовго до його вбивства.
За даними російського видання, він перешкоджав економічним інтересам бізнесмена Сергія Курченка. Він є близьким до родини експрезидента України Віктора Януковича.
До 2014 року Курченко володів активами в паливній енергетиці, серед яких Одеський НПЗ і мережа АЗС, а також великим медіахолдингом UMH group. Після Майдану велику частину українських активів бізнесмена було арештовано, коли його оголосили в розшук. Курченка підозрювали в великих розкраданнях і організації злочинного угруповання.
Після переїзду в Росію він купив Феодосійську нафтобазу в Криму й почав торгівлю скрапленим газом. Також йому належить холдинг Shemerdo Investments, який керує відомими мережами ресторанів.
У 2018 році структури Курченка взяли під свій контроль поставки вугілля з Донбасу. Видання пише, що газорозподільні мережі і розрахункові центри в "ДНР", через які платило населення, бізнесмен почав контролювати ще раніше.
Журналісти з'ясували, що до середини осені 2014 року накопичилося близько $200 млн готівкою за оплату газу. Гривні на мікроавтобусах перевозили на територію, підконтрольну Україні, міняли на долари й відправляли в Росію. Видання стверджує, що охорону машин забезпечував "чеченський спецназ" за 10% від перевезеної суми. Відзначається, що схема стала причиною сварки між Курченком і Рамзаном Кадировим. Після неї від бізнесмена дистанціювався і відповідальний за "Л/ДНР" Владислав Сурков.
Глава "ДНР" Захарченко намагався перешкодити Курченкові захопити всі грошові потоки на Донбасі, пише видання. Вони двічі зустрічалися і обидва рази Захарченко відмовився від грошової винагороди. У вересні 2015 року Курченко указом Захарченка потрапив під санкції "ДНР" і втратив частину бізнесу.
Наступного року Курченко став керувати великими вугледобувними підприємствами "ЛНР" ГУП "Антрацит", а потім "Луганськими електромережами". У 2017 році було введено тимчасове зовнішнє управління на 40 найбільших підприємствах паливної енергетики і металургійної промисловості Донецька, через яке вони потрапили під контроль пов'язаної з Курченком компанії "Внешторгсервіс". Навесні 2018 року іншу підконтрольну Курченкові компанію "Газ-Альянс" було призначено єдиним експортером вугілля з "ДНР" і "ЛНР".
Джерела видання розповіли, що Захарченко збирав компромат на Курченка про те, що через "Газ-Альянс" і пов'язані з нею фірми йдуть поставки, звіти про які надсилають у Москву й керівництву республік. Але більша частина антрациту з шахт вивозилася й реалізовувалася через офшори.
Знайомі Захарченка стверджують, що він збирався віддати компромат на Курченка особисто президенту Росії Володимиру Путіну. Зробити це бізнесмен планував на похоронах Йосипа Кобзона 2 вересня 2018 року. Підвести до Путіна його нібито повинен був Геннадій Зюганов, в чию машину Захарченка пересадив би депутат Держдуми Казбек Тайсан, який зустрів його в аеропорту . Але Захарченко був убитий напередодні запланованої поїздки в Москву.
Після смерті Захарченка всіх людей з його оточення вивезли в Росію або наполягли на їхньому від'їзді, і заборонили повертатися назад. Хто саме наполягав на цьому, в розслідуванні не уточнюється.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка, найімовірніше, ліквідували представники його власної охорони. Про це йдеться в розслідуванні російських пропагандистів ресурсу Baza. Вони посилаються на анонімне джерело з оточення військового злочинця.
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