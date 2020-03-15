ЗСУ випробували нові ударні безпілотники Bayraktar TB2: подробиці та фото

В Україні відбулася перша льотна зміна тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2, які недавно надійшли на озброєння ЗСУ.

Полковник, начальник управління підготовки авіації командування Повітряних сил Сергій Голубцов розповів, що від моменту отримання на озброєння (в грудні) до першого польоту безпілотників в українському небі пройшло неповних три місяці, передає "Армія-Інформ".

Bayraktar Армія-Інформ

"Розуміючи ситуацію в нашій країні, турецька сторона пішла нам назустріч, адже планувалося, що комплекси будуть передані Повітряним силам тільки в травні цього року. Тому ми навіть випереджаємо умови, прописані в контракті", – зазначив він.

"Польотам на аеродромі передувала тривала тренажерної підготовка, кожен пілот повинен був отримати певний наліт на тренажері. До того ж цей безпілотний комплекс вимагає серйозної організації польотів, яка схожа на пілотовані літаки. Ми максимально швидко підняли в небо Bayraktar TB2 і взялися до бойової підготовки", – розповів військовий.

Bayraktar Армія-Інформ

Довідка: Bayraktar TB2 – турецький оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат виробництва компанії Baykar Makina. Він може переносити протитанкові ракети й авіаційні бомби.

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