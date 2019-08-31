"Батю завалило!" З'явилося нове відео загибелі Захарченка. 18+

У мережі через рік з'явилося нове відео з місця загибелі ватажка фейкової "ДНР" Олександра Захарченка.
Кадри, зняті в роковому ресторані "Сепар", показав ресурс Baza. Зокрема, на них зображений приїзд кортежу бойовиків. Серед них був і Захарченко. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Потім пролунав вибух, після чого послідувала паніка. Охоронці почали кричати: "Саньку знайди!", "Батю завалило!".
Місце загибелі Захарченка
Скріншот з відео
Один із охоронців за ноги відтягує обгоріле під час вибуху тіло (швидше за все, це був особистий охоронець Захарченка – Владислав Доценко).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 серпня терористи у Донецьку затримали "українських диверсантів", яких звинуватили у вбивстві ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
Окупанти заявили, що один із затриманих нібито є агентом Служби безпеки України.
Соратники Захарченка, вивчивши місце вибуху і процес закладки бомби, дійшли висновку, що його вбивство відбулося не без допомоги наближених до нього осіб.
У січні відомий український режисер Сергій Лозниця заявив, що відео, на якому зображено вбивство Захарченка, могло бути постановним.
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