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"Батю завалило!" З'явилося нове відео загибелі Захарченка. 18+

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У мережі через рік з'явилося нове відео з місця загибелі ватажка фейкової "ДНР" Олександра Захарченка.

Кадри, зняті в роковому ресторані "Сепар", показав ресурс Baza. Зокрема, на них зображений приїзд кортежу бойовиків. Серед них був і Захарченко. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Потім пролунав вибух, після чого послідувала паніка. Охоронці почали кричати: "Саньку знайди!", "Батю завалило!".

Місце загибелі Захарченка

Місце загибелі Захарченка

Скріншот з відео

Один із охоронців за ноги відтягує обгоріле під час вибуху тіло (швидше за все, це був особистий охоронець Захарченка – Владислав Доценко).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вбивство Олександра Захарченка
Особа
Олександр Захарченко
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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