"Батл за пасажирів"? У Києві зіткнулися дві маршрутки

У четвер, 11 липня, у Києві два маршрутні автобуси №401 та №223 влаштували дорожньо-транспортну пригоду.
Про це інформують очевидці у Telegram-каналі "Київ Оперативний". На знімках видно, що в однієї із маршруток розтрощене скло у задніх дверях та вікні поруч із ними (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).
Про постраждалих у повідомленні не йдеться.
У Києві зіткнулись дві маршрутки
Alex Volkskyi/Telegram-канал "Київ Оперативний"
"Батл за пасажирів між двома впертими водіями маршруток №401 та №223 завершився ДТП. Молодці, ага?" — прокоментували кадри у соцмережі.
У Києві зіткнулися дві маршрутки
Alex Volkskyi/Telegram-канал "Київ Оперативний"
У Києві зіткнулися дві маршрутки
Alex Volkskyi/Telegram-канал "Київ Оперативний"
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області 9 липня на 65-му кілометрі траси Київ — Чоп трапилася аварія з військовим авто ГАЗ і седаном Toyota. Також днями у Києві позашляховик і мотоцикл влаштували серйозну дорожньо-транспортну пригоду.
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