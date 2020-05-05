Батько жорстоко вбитої дівчинки під Харковом розповів про дружину-"провидицю". Відео
Батько 13-річної Христини П’янової з Харківщини, яку жорстоко вбила, обезголовивши, власна мати, визнав наявність у вбивці екстрасенсорних здібностей.
Про це він розповів у коментарі журналістам, коли прийшов на похорон попрощатися з донькою, передає Telegram-канал "Нетиповий Харків" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За словами сусідів сім'ї П’янових, чоловік у вихованні дівчинки участі не брав. Водночас сам Віталій стверджує, що, хоч разом із ними він прожив тільки до трьох років, завжди допомагав їм грошима. Також запевняє, що бачився з дівчинкою за тиждень до трагедії.
Крім цього, чоловік наголосив, що востаннє, коли він був із дитиною, колишня дружина Тетяна П’янова сказала йому, нібито бачить доньку наскрізь.
"Казала: "Мене обдурити неможливо, я в очі дивлюся – і бачу, хто чим дихає". Розповідала, що було якесь свято, вона прокинулася – і вже знала, про що дитина думає. Христина захотіла шоколадку і морозиво. Так вона вранці все купила, а донька здивувалася, мовляв, звідки ти знаєш?" – згадав Віталій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Несамовиту оголену жінку з пакетом, в якому містилася людська голова, затримали 30 квітня о 05:30 у Харкові.
Водночас вона кидалася на поліцейських. У гонитві брало участь чотири екіпажі поліції.
Виявилося, що в пакеті була голова дочки-підлітка неадекватної жінки. Обезголовлене тіло дівчинки виявив її дядько та заявив у поліцію.
Особу жінки, яку затримали в Харкові з відрізаною головою неповнолітньої дочки, вже встановлено. Нею виявилася 38-річна жителька села Подвірки Тетяна П'янова.
Дядько убитої дав свідчення поліції. Він розповів, що сім'я жила бідно, але жінка постійно працювала. Що стосується загиблої дитини, то дівчинка, як стверджує чоловік, завжди добре виглядала.
Вбивство шокувало і сусідів сім'ї. За їхніми словами, жінка була адекватною, від неї ніхто такого не очікував.
5 травня під Харковом попрощалися з 13-річною Христиною П’яновою, яка була жорстоко вбита власною матір'ю 30 квітня.