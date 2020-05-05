Батько 13-річної Христини П’янової з Харківщини, яку жорстоко вбила, обезголовивши, власна мати, визнав наявність у вбивці екстрасенсорних здібностей.

Про це він розповів у коментарі журналістам, коли прийшов на похорон попрощатися з донькою, передає Telegram-канал "Нетиповий Харків" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами сусідів сім'ї П’янових, чоловік у вихованні дівчинки участі не брав. Водночас сам Віталій стверджує, що, хоч разом із ними він прожив тільки до трьох років, завжди допомагав їм грошима. Також запевняє, що бачився з дівчинкою за тиждень до трагедії.

Крім цього, чоловік наголосив, що востаннє, коли він був із дитиною, колишня дружина Тетяна П’янова сказала йому, нібито бачить доньку наскрізь.

"Казала: "Мене обдурити неможливо, я в очі дивлюся – і бачу, хто чим дихає". Розповідала, що було якесь свято, вона прокинулася – і вже знала, про що дитина думає. Христина захотіла шоколадку і морозиво. Так вона вранці все купила, а донька здивувалася, мовляв, звідки ти знаєш?" – згадав Віталій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 травня під Харковом попрощалися з 13-річною Христиною П’яновою, яка була жорстоко вбита власною матір'ю 30 квітня.

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