Головна Новини
6 травня • оновлено в 07:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Батько жорстоко вбитої дівчинки під Харковом розповів про дружину-"провидицю". Відео

35.6т
Читати матеріал російською

Батько 13-річної Христини П’янової з Харківщини, яку жорстоко вбила, обезголовивши, власна мати, визнав наявність у вбивці екстрасенсорних здібностей.

Про це він розповів у коментарі журналістам, коли прийшов на похорон попрощатися з донькою, передає Telegram-канал "Нетиповий Харків" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами сусідів сім'ї П’янових, чоловік у вихованні дівчинки участі не брав. Водночас сам Віталій стверджує, що, хоч разом із ними він прожив тільки до трьох років, завжди допомагав їм грошима. Також запевняє, що бачився з дівчинкою за тиждень до трагедії.

"Бачу, хто чим дихає": батько вбитої дівчинки розповів про дружину-"провидицю"

Крім цього, чоловік наголосив, що востаннє, коли він був із дитиною, колишня дружина Тетяна П’янова сказала йому, нібито бачить доньку наскрізь.

"Казала: "Мене обдурити неможливо, я в очі дивлюся – і бачу, хто чим дихає". Розповідала, що було якесь свято, вона прокинулася – і вже знала, про що дитина думає. Христина захотіла шоколадку і морозиво. Так вона вранці все купила, а донька здивувалася, мовляв, звідки ти знаєш?" – згадав Віталій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Вбивство у Харкові" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Вбивство у Харкові
Місце
Україна Харків
Теги
померла дитина вбивство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
53
2
Смішно
1
Цікаво
40
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги