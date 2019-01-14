Батько викинув сина з вікна: з'явилися подробиці моторошного інциденту

Родичі запевняють, що 40-річний чоловік, житель селища Башкирівка Харківської області, який сп'яну викинув свого п'ятирічного сина з вікна четвертого поверху, раніше ніколи не піднімав на нього руку.

Як сказано в сюжеті ТСН, дідусь хлопчика Віктор Ляшенко запевняє, що дитину в сім'ї обожнюють. Він вірить у слова горе-батька, який заявив, що зробив це спросоння під впливом нічного кошмару.

"Якби він не сонний був, він би ніколи не викинув. Він не пам'ятає. Сонний був, а що сталося, я вам не скажу", — пояснив він.

Будинок, у якому живе сім'я Скріншот

Відзначається, що першим на допомогу до хлопчика кинувся мешканець першого поверху. Чоловік навіть не впізнав сусіда.

"Я підійшов, дивлюся: руки, ноги рухаються, він вгору дивиться. Я зрозумів, що можна його підняти. Я його запитав, як тебе звати, він говорить: мене звуть Міша", — розповів очевидець Сергій Бизов. Він і викликав швидку, яка забрала дитину в лікарню.

Медики те, що хлопчик не просто вижив, а й не отримав по суті жодних травм, називають дивом.

"Дитина взагалі народилася в сорочці. Дитина має забої м'яких тканин, якихось серйозних травм у нього не виявлено", — сказав заступник головного лікаря лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги міста Харків Олена Полещук.

"Як пояснює батько, щось наснилося. Що конкретно, він не може пояснити. Він схопився з ліжка, відкрив пластикове вікно, взяв дитину і викинув із вікна. Батько ніде не працює, вживає спиртні напої регулярно. І в цей вечір він також вживав спиртні напої", — розповів заступник начальника Чугуївського відділу поліції Олександр Свиридов.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Івано-Франківській області 26-річний вітчим забив до смерті 5-місячну дівчинку.

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