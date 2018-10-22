''Батько в розпачі ледь не вбив водія'': подробиці смертельної ДТП з малюком в Одесі

В Одеській області суд заарештував водія, який насмерть переїхав однорічного хлопчика.

OBOZREVATEL дізнавався подробиці кривавої ДТП.

Трагедія трапилась у с. Білолісся Татарбунарського району ще минулого тижня, але про неї стало відомо тільки зараз. 50-річний водій вантажного мікроавтобуса Mercedes доставляв будівельні матеріали в один із приватних будинків. За попередньою інформацією, чоловік переплутав вулицю і почав здавати назад. У цей момент на дорозі перебували діти.

Як розповіли нашим журналістам місцеві жителі, на вулиці живе кілька молодих сімей із дітьми, тому на грунтовці постійно грають шість - вісім малюків дошкільного віку.

Побачивши автомобіль, що рухається, дітвора кинулася в сторони. На дорозі залишився лише півторарічний Максимка. Водій не помітив дитину, збив його і двічі переїхав. Шансів вижити у малюка не було.

Схема ДТП

Це побачив батько дитини Максим Доброжан. Збожеволівши від горя, чоловік кинувся до водія.

"Водій намагався втекти, але його наздогнали і почали бити. Чоловіка врятували лише поліцейські, які вчасно прибули. Скажений батько ледь не вбив водія", - розповіли OBOZREVATEL місцеві жителі.

Місце події

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає до восьми років в'язниці.

За даними прес-служби ГУНП в Одеській області, на момент ДТП водій буса був тверезий.

ДТП сталася в с. Білолісся Гугл. Карти

ДТП сталася в с. Білолісся Гугл. Карти

Як розповіли нашим журналістам жителі, Максимчик був четвертою дитиною в сім'ї Любові і Максима Доброжанів. У батьків залишилися двоє маленьких синів і дочка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про криваву аварію у Волинській області, в якій загинули двоє студентів. Хлопці на мотоциклі лоб в лоб зіткнулися з мікроавтобусом.