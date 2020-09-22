Батько-розвідник і злив Цемаха за $40 млн: розслідувачка розкрила нові дані про "зраду" Єрмака
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак нібито взяв хабар від росіян в розмірі близько 40 мільйонів доларів за відстоювання інтересів РФ та допомогу у звільненні свідка у справі MH-17 Володимира Цемаха.
Про це йдеться в матеріалі журналістки-розслідувачки Любові Величко, опублікованому у вівторок, 22 вересня, у виданні "Новинарня".
За її словами, спецслужби Нідерландів, Австралії, Бельгії та Малайзії, які входять до Міжнародної слідчу групу, захотіли з'ясувати, чому Єрмак не хотів переносити передачу Цемаха Росії з вересня 2019 року на грудень.
Слідчі розраховували, що в такому випадку змогли б встигнути витягнути зізнання з терориста "ДНР". Журналістка заявила, що австралійській розвідці нібито вдалося встановити причину такої позиції Єрмака.
"Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 отримав від росіян хабар, який обчислюється в десятках мільйонів доларів (близько $40 млн) – за відстоювання інтересів РФ в Україні, в тому числі – і в питанні обміну Цемаха", – привела Величко слова анонімного співробітника спецслужб Австралії.
Також розслідувачка повідомила, що батько Єрмака Борис раніше працював в Головному розвідувальному управлінні Російської Федерації, а мати глави ОП також є уродженкою Росії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов додав, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито Андрій Єрмак зірвав, щоби не псувати відносини з Росією.
Незабаром у мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, який може стати свідченням зірваної спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі.
У СБУ офіційно назвали фейком дані про нібито спецоперацію з найманцями ПВК Вагнера. Відомство наголосило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію СБУ із затриманням "вагнерівців" у Білорусі зірвав глава Офісу президента Андрій Єрмак, нібито щоб не псувати відносини з Росією.
Шевченківський суд Києва зобов'язав СБУ відкрити провадження за підозрою глави Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді і шпигунстві.
Нещодавно ЗМІ повідомили, що Єрмак як і раніше веде спільний бізнес з російським політиком і підприємцем Рахамімом Емануїловим, який пов'язаний з оточенням президента РФ Володимира Путіна.