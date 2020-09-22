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Батько-розвідник і злив Цемаха за $40 млн: розслідувачка розкрила нові дані про "зраду" Єрмака

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Розслідування
3,0 т.

  • Глава ОП нібито отримав хабар від росіян в липні 2019 роки за відстоювання інтересів Кремля

  • Цемаха передали Москві у вересні, але іноземні слідчі просили відкласти передачу до зими

  • Батько Єрмака Борис раніше працював в Головному розвідувальному управлінні РФ

Андрій Єрмак. Джерело: Офіс президента

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак нібито взяв хабар від росіян в розмірі близько 40 мільйонів доларів за відстоювання інтересів РФ та допомогу у звільненні свідка у справі MH-17 Володимира Цемаха.

Про це йдеться в матеріалі журналістки-розслідувачки Любові Величко, опублікованому у вівторок, 22 вересня, у виданні "Новинарня".

За її словами, спецслужби Нідерландів, Австралії, Бельгії та Малайзії, які входять до Міжнародної слідчу групу, захотіли з'ясувати, чому Єрмак не хотів переносити передачу Цемаха Росії з вересня 2019 року на грудень.

Слідчі розраховували, що в такому випадку змогли б встигнути витягнути зізнання з терориста "ДНР". Журналістка заявила, що австралійській розвідці нібито вдалося встановити причину такої позиції Єрмака.

"Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 отримав від росіян хабар, який обчислюється в десятках мільйонів доларів (близько $40 млн) – за відстоювання інтересів РФ в Україні, в тому числі – і в питанні обміну Цемаха", – привела Величко слова анонімного співробітника спецслужб Австралії.

Також розслідувачка повідомила, що батько Єрмака Борис раніше працював в Головному розвідувальному управлінні Російської Федерації, а мати глави ОП також є уродженкою Росії.

Борис Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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