Батько підпалив 16-річну доньку в Чернівцях: з'ясувалися деталі звірячої розправи. Фото і відео

У Чернівцях 16-річна дівчинка, яку намагався спалити нетверезий батько, постраждала через те, що втрутилася у його суперечку з дружиною і заступилася за матір.

Від смерті її врятував старший брат. Понад два кілометри він на руках ніс обпечену сестру до швидкої. Про це повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що нині постраждала Аня перебуває у лікарні з глибокими опіками обличчя, шиї та лівої руки. Згадувати про злощасний день, коли їх отримала, вона не хоче, зізнаючись: "Трошки неприємно".

У Чернівцях нетверезий батько підпалив 16-річну доньку й будинок

Як розповіла подробиці мама дівчинки, все трапилося 7 січня, коли вона надвечір повернулася з роботи. Діти – Аня, її брат і молодша сестра – були вдома. Водночас батько, котрий увесь день святкував із сусідом Різдво, спав у кімнаті. Він прокинувся дуже агресивним, між дорослими виникла сварка.

"Він мене хотів вдарити. Аня з кімнати забігла і почала за мене заступатися. Старший заскочив і став їх розбороняти", – пригадує Наталія Крицька.

У 16-річної Ані глибокі опіки обличчя, шиї та лівої руки ТСН

Розлючений чоловік раптом вибіг на вулицю, але вже за хвилину знову вскочив до хати – з пляшкою бензину в руках. Він вхопив Аню за руку, водночас почав розбризкувати горючу рідину по стінах і дівчині в обличчя. Оскільки була затоплена піч, додала Наталія, вогонь спалахнув миттю й охопив все лице доньки.

Першим гасити сестру кинувся старший брат, мати ж схопила їхню 6-річну сестричку й вибігла з палаючого будинку. А чоловік просто мовчки спостерігав за всім.

"На сходах стояв дивився. Я коли Аню кинув у сніг, обертаюся, кричу йому: допоможи! А він: кому треба, хай той і рятує", – каже брат постраждалої Іван Крицький.

Брат постраждалої Іван Крицький ТСН

Рятувальників і поліцію викликали вже сусіди. Винуватець же, як тільки почув про правоохоронців, одразу кинувся навтьоки.

Водночас швидка не змогла дістатися до будинку через ожеледицю, тож обпечену дівчину брат із сусідом зо два кілометри несли до авто на руках. Далі з реанімації Аню перевели в опікове відділення, але процес одужання, кажуть медики, буде дуже довгим.

"Реабілітація триватиме не менше року, і десь після року треба буде робити лікування косметичного плану", – зазначив завідувач опікового відділення Чернівецької лікарні швидкої допомоги Ігор Семенюк.

Аня з мамою у лікарні ТСН

Зазначається, що батьку Ані, якого затримали через декілька годин після нападу, загрожує довічне ув'язнення. Нині родині, яка через його дії залишилася без житла і грошей, допомагають волонтери.

"Аня ж мріє про одне – побачити свою молодшу сестричку. Оскільки у сім'ї немає житла, її забрали до будинку малютки. Мати і брат поки живуть у лікарні, поряд із дівчиною", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівцях чоловік у стані алкогольного сп’яніння намагався спалити свою 16-річну доньку разом із будинком. Дівчина перебуває в лікарні та потребує донорів.

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