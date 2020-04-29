"Створюють видимість правосуддя!" Батько Катерини Гандзюк відповів на вирок Венедіктової

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29 квітня • оновлено в 14:50
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Батько Катерини Гандзюк відповів на вирок Венедіктової

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Закінчення в прискореному режимі досудового розслідування у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк може бути пов'язано з наближенням місцевих виборів.

Про це в коментарі "Гордону" заявив батько загиблої Віктор Гандзюк. За його словами, чинний голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого встановили як кінцевого замовника злочину, – "досить впливова персона і може вплинути на результати виборів".

"Немає гарантій, немає віри, що в суді справа завершиться винесенням вироку. Доказів не побільшало. Ніхто не намагався їх збирати. Чому? Не знаю. Не виключаю якісь домовленості і навіть матеріальну зацікавленість. Можливо, це бажання швидко закінчити справу Каті й створити видимість правосуддя. Не виключений зв'язок із майбутніми регіональними виборами. Все можливо", – зазначив він.

Віктор Гандзюк

Віктор Гандзюк

Батько вбитої активісти зізнався, що завершення розслідування стало несподіваною новиною для всіх. Водночас нагадав про онлайн-зустріч із генпрокуроркою Іриною Венедиктовою, на якій він з адвокатами запевняв, що в розкритті справи ще багато чого треба зробити.

"І раптом минуло три тижні й справу передали до суду. Мені здається, це злочинна поспішність. Через неї справа може розвалитися в суді. Ми бачили, з якою посмішкою Мангер сприйняв повідомлення про передачу справи до суду, коментарі його адвокатів. Вони отримали те, що хотіли. Вийшло, що генпрокуратура і, зокрема, пані Венедіктова, спрацювали не на користь потерпілої, а в інтересах адвокатів ймовірного замовника, так і його самого", – переконаний Віктор Гандзюк.

Він також висловив сумніви, що слідству вдалося швидко отримати вагомі докази. І підкреслив, що прокуратура не дала відповіді на низку запитань, які стосуються розслідування.

"Створюють видимість правосуддя!" Батько Катерини Гандзюк відповів на вирок Венедіктової

rfi.fr

"Наприклад, є двоє фігурантів, про яких чомусь не згадують: Андрій Гордєєв і Євген Рищук. На брифінгу сказали, що на них нічого немає. Ймовірно, ніхто і не намагався добути доказів. Далі було клопотання про відсторонення Мангера від обов'язків голови облради, адже він міг впливати на слідство і свідків, використовувати фінанси області для підкупу. Цього так і не зробили. Ми просили якось покарати працівників поліції, які гальмували слідство і знищили значну частину доказів, які посадили у в’язницю невинувату людину. Просили розібратися з колишнім головою обласної поліції, щодо якого є дані, що саме він допоміг Левіну сховатися за кордоном. Цього теж ніхто не зробив", – перерахував Віктор Гандзюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько загиблої активістки Катерини Гандзюк Віктор звинуватив генпрокурорку України Ірину Венедіктову в "руйнуванні справи" про вбивство його доньки і закликав президента Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію.

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Ірина Венедиктова Катерина Гандзюк
Місце
Україна
Теги
померла Катя Гандзюк Офіс генерального прокурора України
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