Батько херсонської активістки Катерини Гандзюк розкритикував нову генпрокурорку Ірину Венедиктову за дії щодо розслідування вбивства його дочки.

У п'ятницю, 27 березня, Віктор Гандзюк звернувся до президента Володимира Зеленського на сторінці у Facebook. На думку чоловіка, генпрокурорка "починає роботу з брехні" про розслідування.

Батько Гандзюк звернувся до Зеленського Громадське

Він звинуватив Венедиктову в тому, що вона забирала справи у прокурора, який "весь цей час копав херсонський кримінал і нарешті робив щось нормальне в справі Каті", а також призначила нового прокурора у справі.

У нового куратора нібито "немає часу розбиратися в сотнях прізвищ кримінального ОЗУ, яке роками вбивало людей на Херсонщині".

Катерина Гандзюк Соцмережі

Гандзюк назвав ситуацію шоком і заявив, що не буде мовчати з цього приводу. Він нагадав Зеленському, що той особисто обіцяв йому результат, а тепер його "протеже за один день робить цей результат ще на місяці вперед недосяжним".

За словами батька активістки, генпрокурорка "починає молотком ламати" справу. "Мене тільки хвилює питання, чому весь день мовчите ви? Чому мовчите, коли нову генпрокурорку взагалі не цікавить доля десятків інших активістів, які пережили десятки інших нападів?" – запитав у Зеленського Віктор Гандзюк.

Нагадаємо: генпрокурорка Ірина Венедиктова відсторонила свого заступника Віктора Трепака від всіх справ, розслідуванням яких займається СБУ, в тому числі й від справи Гандзюк. Потім Віктор Трепак підтвердив, що йде у відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.

Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.

Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

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