Батько до смерті забив немовля: з'явилися моторошні подробиці трагедії на Полтавщині

Правоохоронці повідомили подробиці трагедії в селі Вовчик Лубенського району Полтавської області, де 4 листопада п'яний батько забив 6-місячного сина до смерті.

За словами 21-річного чоловіка, в той день він святкував день народження свого друга, повідомляє прес-служба прокуратури.

Повернувшись додому він почув, що син плаче, щоб заспокоїти, взяв його на руки, але не втримав і впустив на підлогу. Потім підняв дитину і поклав на крісло, що було далі, не пам'ятає.

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20-річної матері в той момент вдома не було. Коли вона повернулася, побачила, що чоловік спить на ліжку, а дитина лежить в колясці. Лице сина було синє, і вона відразу покликала лікаря, який констатував смерть малюка.

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Під час попереднього огляду тіла хлопчика експерт виявив засохлу кров під носом і численні синці на обличчі.

Відомості про даний факт внесені до ЄРДР по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) КК України. Батько хлопчика затриманий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Полтаві патрульні затримали чоловіка, який напав на 9-річну дитину, ймовірно, з метою зґвалтування.

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