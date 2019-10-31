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31 жовтня • оновлено в 03:07
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"Батьківщина тебе кине": в мережі показали красномовне фото могили терориста "ДНР"

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У мережі з'явилося фото занедбаної могили проросійського терориста "ДНР" із позивним "Дід Магадан". Він помер ще у 2015 році, але, судячи з кадрів, відтоді місце його поховання так ніхто і не відвідував.

Фотодокази оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він зазначив, що вони ідеально ілюструють ставлення окупантів до тих, хто підтримав ідею їх війни за "русскій мір".

Могила терориста "ДНР"

Могила терориста "ДНР"

Telegram-канал Анатолія Штефана

"Бойовик "Дід Магадан" із Петропавлівки пройшов Стожкове, Михайлівку, кидався самовіддано в бій під снайперськими кулями під час штурму б/п в Орлово-Іванівці, був поранений у Нікішиному, помер у кінці 2015. Так виглядає його могила. Вічна пам'ять, так би мовити. Батьківщина тебе кине... Завжди", – написав захисник України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
ДНР
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