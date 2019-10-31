"Батьківщина тебе кине": в мережі показали красномовне фото могили терориста "ДНР"

У мережі з'явилося фото занедбаної могили проросійського терориста "ДНР" із позивним "Дід Магадан". Він помер ще у 2015 році, але, судячи з кадрів, відтоді місце його поховання так ніхто і не відвідував.

Фотодокази оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він зазначив, що вони ідеально ілюструють ставлення окупантів до тих, хто підтримав ідею їх війни за "русскій мір".

Могила терориста "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штефана

"Бойовик "Дід Магадан" із Петропавлівки пройшов Стожкове, Михайлівку, кидався самовіддано в бій під снайперськими кулями під час штурму б/п в Орлово-Іванівці, був поранений у Нікішиному, помер у кінці 2015. Так виглядає його могила. Вічна пам'ять, так би мовити. Батьківщина тебе кине... Завжди", – написав захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у липні терористи "ДНР" дали дозвіл на перепоховання тіла американця Вільяма Рейлі, який поїхав воювати на боці проросійських окупантів на Донбасі. Його могила була знайдена в Шахтарську Донецької області ще у 2018 році.

Також раніше стало відомо, що в окупованому Донецьку на кладовищі "Донецьке море" виділено три зони, на яких поховані "герої "ДНР", "глава ДНР" Олександр Захарченко, а також ділянка для "ополченців".

Більш того, окупанти навіть приставили охорону до могили ватажка "ДНР" Олександра Захарченка на кладовищі в Донецьку, побоюючись українських диверсантів.

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