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17 вересня • оновлено в 13:34
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/ Розслідування

"Батьківщина тебе кине": окупант України поскаржився на гоніння в Росії

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Російський окупант Донбасу Муса Умаханов після повернення в Росію поскаржився на утиски і гоніння в рідній країні, а також на погану олігархічну владу.

Так, отримавши поранення на війні, він втратив можливість ходити і намагався взяти участь у виборах до Мосміськдуми. Однак йому відмовили в цьому. Скріншотами з обуреннями терориста поділився на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Умаханов скаржиться на недопущення до виборів

Умаханов скаржиться на недопущення до виборів

Facebook Анатолія Штефана

Передвиборна агітація терориста

Передвиборна агітація терориста

Facebook Анатолія Штефана

"Росія кине тебе, синку, – завжди! Ти народився в Росії, республіка Дагестан, місто Махачкала. Потім ти вирішуєш їхати на "громадянську" війну в Україні й отримуєш поранення, результатом якого є параліч. Ти розумієш, що потрібно їхати назад у Росію, але і там тебе не чекають. Ти реєструєшся кандидатом у депутати в Мосміськдуму, щоб відстоювати права таких, як ти "іхтамнєтов", але тебе й тут знову забувають і знімають із виборів. І ти сидиш паралізований, всіма кинутий напризволяще з жебрацькою пенсією і пишеш пости з обвинуваченням Путіна", – із сарказмом коментує долю найманця захисник України.

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Штефан підкреслив, що такі історії трапляються з тисячами російських окупантів, які вирішили нажитися на війні в чужій країні.

"Вони вас туди не посилали – запам'ятайте, це ваш вибір! Батьківщина вас кине завжди – вас просто немає!" – нагадав терористам офіцер ЗСУ.

Примітно, що терорист Ухманов, який опинився на узбіччі життя в Росії, є у списках сайту "Миротворець".

Терорист виявився паралізованим після війни на Донбасі

Терорист виявився паралізованим після війни на Донбасі

Facebook Анатолія Штефана

Невдоволення окупанта путінською владою Росії

Невдоволення окупанта путінською владою Росії

Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терорист "Л/ДНР", який залишився інвалідом після військових дій на окупованому Росією Донбасі, поскаржився на копійчану пенсію і "русскій мір", який забув про своїх.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія
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70rus xxx
70rus xxx
Что взять с него,контуженный на фронтах.
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Он Алекс
Он Алекс
70rus xxx, да да, мы знаем )) все кто нета теме с путиным по словам троляк как ты - контуженные ..
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
І тут тролики заклякли.
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