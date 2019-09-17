"Батьківщина тебе кине": окупант України поскаржився на гоніння в Росії

Російський окупант Донбасу Муса Умаханов після повернення в Росію поскаржився на утиски і гоніння в рідній країні, а також на погану олігархічну владу.

Так, отримавши поранення на війні, він втратив можливість ходити і намагався взяти участь у виборах до Мосміськдуми. Однак йому відмовили в цьому. Скріншотами з обуреннями терориста поділився на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Умаханов скаржиться на недопущення до виборів Facebook Анатолія Штефана

Передвиборна агітація терориста Facebook Анатолія Штефана

"Росія кине тебе, синку, – завжди! Ти народився в Росії, республіка Дагестан, місто Махачкала. Потім ти вирішуєш їхати на "громадянську" війну в Україні й отримуєш поранення, результатом якого є параліч. Ти розумієш, що потрібно їхати назад у Росію, але і там тебе не чекають. Ти реєструєшся кандидатом у депутати в Мосміськдуму, щоб відстоювати права таких, як ти "іхтамнєтов", але тебе й тут знову забувають і знімають із виборів. І ти сидиш паралізований, всіма кинутий напризволяще з жебрацькою пенсією і пишеш пости з обвинуваченням Путіна", – із сарказмом коментує долю найманця захисник України.

Штефан підкреслив, що такі історії трапляються з тисячами російських окупантів, які вирішили нажитися на війні в чужій країні.

"Вони вас туди не посилали – запам'ятайте, це ваш вибір! Батьківщина вас кине завжди – вас просто немає!" – нагадав терористам офіцер ЗСУ.

Примітно, що терорист Ухманов, який опинився на узбіччі життя в Росії, є у списках сайту "Миротворець".

Терорист виявився паралізованим після війни на Донбасі Facebook Анатолія Штефана

Невдоволення окупанта путінською владою Росії Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терорист "Л/ДНР", який залишився інвалідом після військових дій на окупованому Росією Донбасі, поскаржився на копійчану пенсію і "русскій мір", який забув про своїх.

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