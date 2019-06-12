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Батьки спалили дитину в печі на Житомирщині: поліція знайшла кістки

6.1тЧитати матеріал російською

Слідчі, які займаються розслідуванням вбивства 5-річної Даші Макарчук, змінили русло річки і виявили на мулистому дні останки, схожі на кістки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області у Facebook. Кістки будуть направлені на експертизу, яка встановить, чи належать вони дитині, яка загинула.

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Поліція знайшла кістки Даші Макарчук

Поліція знайшла кістки Даші Макарчук

Нацполіція

"Із залученням техніки було змінене русло річки, щоб поліцейські і рятувальники досліджували мулисте дно. В результаті виявлено та вилучено окремі фрагменти, які зовні схожі на кістки. Слідчі подали клопотання до суду, за рішенням якого вилучене буде направлено на експертне дослідження", – додали в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до вбивства дівчинку довго не випускали з будинку. Крім цього, батьки неодноразово сильно били її.

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Місце
УкраїнаЖитомир
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