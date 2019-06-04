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/Розслідування

Батьки спалили 5-річну доньку: спливли моторошні деталі трагедії на Житомирщині

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Дівчинку, яку батько спалив у печі на Житомирщині, не випускали з будинку і довгий час ховали від соціальних працівників.

Про це йдеться в матеріалі "BBC Україна". Журналістам вдалося дізнатися про те, як жила дитина, у сусідів і жителів села Листвин, де і трапилася трагедія.

Відзначається, що батьки не дозволяли 5-річній Дарині виходити з дому. За словами сусідів, дівчинку бачили на вулиці лише один раз.

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Будинок, в якому жила дитина

Будинок, в якому жила дитина

Фото: EUGENE GERASYMCHUK

"Вони алкоголіками були. Ну, бувало не пили, коли гроші закінчувалися. А тільки гроші з'являлися, то все", – розповіли в селі.

"Я працюю в кондитерській крамниці, винесла їй пиріжок. А він (батько) забрав і каже: вона не їсть солодкого, потім з'їсть вдома з молоком. Я бачила, вона так його хотіла з'їсти, а він не дав, гад", – поділилася спогадами сусідка.

Не радий був чоловік і працівникам соцслужб, які час від часу навідували сім'ю. У будинок він їх ніколи не пускав. "Він нам казав: якщо хтось зайде у двір, то я маю право його зарубати", – відзначили сусіди.

убита Даша

убита Даша

Фото: EUGENE GERASYMCHUK

Як розповіла Наталія Коберник, яка деякий час була прийомною матір'ю дівчинки, Дарина чотири рази на рік проходила курси фізичної реабілітації, з нею працювали психологи, фахівці проводили музичну і арт-терапію.

Жінка впевнена, що відповідальність за трагедію повинні понести і працівники соціальних служб, які не добилися того, щоб їм показали дівчинку.

Раніше Коберник розповіла, що біологічні батьки часто били дитину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Ківшарівка Куп'янського району Харківської області батьків підозрюють у катуваннях і вбивстві 3-річної доньки. За словами матері, дитина подавилася яблуком.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
Тег
кримінал
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