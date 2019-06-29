Батька збили з ніг: звільненого Медведчуком полоненого забрала СБУ

Екс-полонений "Л/ДНР" Дмитро Великий, якого напередодні звільнили і який знаходиться в розшуку за дезертирство, майже всю ніч провів у військовій прокуратурі та поліції в Павлограді (Дніпропетровська область).

За його словами, в будинок, де він живе з батьками, вночі прийшли співробітники Служби безпеки України, повідомляє "112 Україна".

"Хвилин 15 побув із батьками, прибігли люди із автоматами, перестрибнули через паркан. Я просто відразу не знав, батька збили з ніг. Я сказав, що не втечу і щоб мені хоча б дали одягнутися, але не дали. Показали посвідчення, що вони співробітники СБУ", – заявив Великий.

Дмитро Великий Скріншот з відео

Йому нібито нічого не розповіли і повезли в СБУ і протримали там до 4:00 ранку.

"Були ще якісь оператори, ще вони познімали. Було смішно, тому що було кілька дублів... Я нікуди не ховався і говорив, що хочу поспілкуватися з нашими структурами, тому що у мене є інформація про хлопців, які там знаходяться" , – розповів він.

Після СБУ Великого відвезли у військову прокуратуру і звідти – у відділення поліції у Павлоград. Великий зазначив, що відмовлявся відповідати на питання без адвоката, а до нього додзвонитися не могли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 28 червня відбулося повернення полонених. Так, після переговорів кума Володимира Путіна Віктора Медведчука з ватажками "Л/ДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником, звільнені четверо українців.

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