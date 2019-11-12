"Банківські" затримання: ексчиновницю НБУ заарештували із заставою в 15 млн грн

Пізно ввечері у вівторок, 13 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексдиректорці гендепартаменту банківського нагляду Аллі Шульзі у справі про стабкредит VAB Банку у вигляді утримання під вартою на термін 60 днів.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, також як альтернатива була визначена можливість внесення застави в розмірі 15 млн грн.

Також 11-12 листопада детективи НАБУ повідомили про підозру низці банківських чиновників. Серед них виявилися: експерший заступник глави НБУ Олександр Писарук, член ради НБУ Микола Каленський і Шульга. Зазначені особи підозрюються в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року.

VAB Банк Delo.ua

Відзначається, що крім них, про підозру повідомили ще п'яти: голові наглядової ради і заступнику глави правління VAB Банку, а також трьом посадовцям приватних компаній, пов'язаним із власниками банку. Для них правоохоронці проситимуть запобіжний захід у вигляді утримання під вартою або заставу від 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Як відомо, НБУ в листопаді 2014 року через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ) неплатоспроможним. 20 березня 2015 року було відкликано його банківську ліцензія, а сам він був ліквідований.

За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів займав 16-е місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли у країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше з метою затримання голови правління Райффайзен Банку Олександра Пісарука в його офіс прийшли співробітники НАБУ. Він звинувачується в привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем;

також НАБУ и САП затримали 7 осіб, які підозрюються в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого в 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!