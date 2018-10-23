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''Банд*рівці навиворіт'': кримський депутат виступив проти Кремля

15.7тЧитати матеріал російською

Сімферопольський "депутат", член КПРФ Степан Кіскін засудив пропозицію відібрати у Кримської республіканської наукової бібліотеки ім'я українського письменника Івана Франка.

В анексованому Криму, на його думку, повинні продемонструвати повагу до українських діячів культури, повідомляє Крим.Реалії.

"Кримчани за своєю натурою — інтернаціоналісти. Жителі півострова завжди виступали і виступають за дружбу народів. Не можна бути банд*рівцями навиворіт", — заявив комуніст.

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Скандал із перейменуванням бібліотеки, який почався ще у 2014 році, набув нових обертів, оскільки проросійський комітет парламенту Криму з культури та питань охорони культурної спадщини запропонував назвати її на честь російського вченого Миколи Данилевського.

''Банд*рівці навиворіт'': кримський депутат виступив проти Кремля

Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. Івана Франка

Крим.Реалії

Кіскін зазначив, що вирішувати проблему треба іншим способом. "Давайте дамо його ім'я якійсь новій вулиці Сімферополя або розглянемо можливість встановлення пам'ятника в одній із паркових зон міста", - запропонував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що можуть перейменувати Крим.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Криму
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Не верь мокшанину, дары приносящему (перефразируя Гомера)
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Не будучи сторонником ком. партии считаю что депутат прав. Не стоит нам в Крыму уподобляться скачущим бандерлогам с украины и переименовывать все подряд
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