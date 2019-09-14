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14 вересня • оновлено в 18:13
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"Бандос з 90-х і доларовий мільйонер": спливли скандальні факти про вбитого Захарченка

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Ліквідований ексватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко ще до початку війни на Донбасі був контрабандистом і встиг заробити собі на цьому капітал в мільйони доларів.

Після початку російської окупації він влаштовував збройні розбірки з іншими терористами в ході поділу цих грошових потоків. Про це розповів російський пропагандист, який відвідував Донбас у 2014 році, пише Lenta.ru.

"Захарченко був людиною специфічною. На момент початку війни він уже був доларовий мільйонер, займався контрабандою вугілля. Потім він жорстко посварився з Ходаковським (Олександром, ексватажком "ДНР". – Ред.), аж до перестрілок його особистого батальйону "Оплот" і "Восток" Ходаковського. А перший час вони нормально так дружили", – розповідає анонімний рупор Кремля.

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Олександр Захарченко

Олександр Захарченко

"Факти"

"Найголовніше питання, яке всіх цікавить: навіщо Захарченку знадобилося впрягатися в цю війну, якщо у нього і без неї було стільки грошей? Я не знаю. За типажем Захарченко – звичайний бандос з 1990-х", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ліквідації ватажка "ДНР" Захарченка в першу чергу були зацікавлені його російські куратори. Таку версію озвучив одіозний терорист Ігор Гіркін (Стрєлков). У зв'язку з цим він виключив причетність до вбивства українських спецслужб, зазначивши, що не вірить в "офіційні" версії сторони "ДНР".

Нагадаємо, російський письменник, колишній терорист "ДНР" Захар Прилєпін заявив, що назавжди покинув лави окупантів Донбасу через те, що захоплена територія перетворилася на подобу чергового регіону Росії, де просто почався розподіл бізнесу.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олександр Захарченко
Місце
Україна
Тег
ДНР
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