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27 жовтня • оновлено в 00:49
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Бандитські розборки в Харкові: у кілера знайшли арсенал зброї. Фото

1.6т Читати матеріал російською

На дачі загиблого кілера Олексія Титова, який влаштував смертельну стрілянину в Харкові, виявили арсенал зброї.

Як повідомив телеграм-канал "Ракли", в ході обшуку поліція виявила автомати, вогнемети, гранатомети і цілий склад боєприпасів.

Велика частина знайденої зброї не перебуває на озброєнні ЗСУ. На дачі поліція також знайшла вогнемети "Джміль" російського виробництва, пістолети-кулемети "Скорпіон", американську гвинтівку AR-15 з оптичним прицілом і глушником, автомат УЗІ. А також зброю кустарного виробництва.

Новини
Стрілянина у Харкові: убитий проходив свідком у справі Вороненкова
Бандитські розборки в Харкові: у кілера знайшли арсенал зброї. Фото

телеграм-канал "Ракли"

Бандитські розборки в Харкові: у кілера знайшли арсенал зброї. Фото

телеграм-канал "Ракли"

Бандитські розборки в Харкові: у кілера знайшли арсенал зброї. Фото

телеграм-канал "Ракли"

Бандитські розборки в Харкові: у кілера знайшли арсенал зброї. Фото

телеграм-канал "Ракли"

Бандитські розборки в Харкові: у кілера знайшли арсенал зброї. Фото

телеграм-канал "Ракли"

Бандитські розборки в Харкові: у кілера знайшли арсенал зброї. Фото

телеграм-канал "Ракли"

Бандитські розборки в Харкові: у кілера знайшли арсенал зброї. Фото

телеграм-канал "Ракли"

Як повідомляв OBOZREVATEL, стрілянина в Харкові сталася 25 жовтня біля супермаркету "Восторг", на вулиці Клочківській.

В результаті інциденту загинула одна людина. Пізніше сам нападник підірвав себе за допомогою гранати. При ньому були документи на ім'я Олексія Титова. Виявилося, що він жив в окупованій Горлівці.

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Читайте всі новини по темі "Стрілянина на Клочковській в Харкові" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Стрілянина на Клочковській в Харкові
Місце
Україна Харків
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ничо так асеналец, сколько покрошить мог.
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