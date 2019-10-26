Бандитські розборки в Харкові: у кілера знайшли арсенал зброї. Фото

На дачі загиблого кілера Олексія Титова, який влаштував смертельну стрілянину в Харкові, виявили арсенал зброї.

Як повідомив телеграм-канал "Ракли", в ході обшуку поліція виявила автомати, вогнемети, гранатомети і цілий склад боєприпасів.

Велика частина знайденої зброї не перебуває на озброєнні ЗСУ. На дачі поліція також знайшла вогнемети "Джміль" російського виробництва, пістолети-кулемети "Скорпіон", американську гвинтівку AR-15 з оптичним прицілом і глушником, автомат УЗІ. А також зброю кустарного виробництва.

телеграм-канал "Ракли"

телеграм-канал "Ракли"

телеграм-канал "Ракли"

телеграм-канал "Ракли"

телеграм-канал "Ракли"

телеграм-канал "Ракли"

телеграм-канал "Ракли"

Як повідомляв OBOZREVATEL, стрілянина в Харкові сталася 25 жовтня біля супермаркету "Восторг", на вулиці Клочківській.

В результаті інциденту загинула одна людина. Пізніше сам нападник підірвав себе за допомогою гранати. При ньому були документи на ім'я Олексія Титова. Виявилося, що він жив в окупованій Горлівці.

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