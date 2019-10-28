Бандитські розбірки в Харкові: поліція розкрила нові подробиці

Арсенал зброї загиблого кілера Олексія Титова, який влаштував смертельну стрілянину в Харкові, був знайдений на дачі в селі Руська Лозова.

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко на брифінгу 28 жовтня відзначив, що це один із найбільших арсеналів зброї і боєприпасів, знайдених в області останнім часом.

Так, правоохоронці знайшли 130 підствольних гранат типу ВОГ-25, 15 корпусів ручних гранат РГД-5, 27 корпусів ручних гранат Ф-1, 2 корпуси ручних гранат РГО, 3 тротилові шашки по 200 гр, 2 тротилові шашки по 400 гр, 2 підствольних гранатомети ПГ-25, 7РПГ-26, 7 підривників, 4 електродетонатори, 6 РПО вогнеметів Джміль (яких немає на озброєнні української армії), а також предмети, схожі на автоматичну зброю з оптичним прицілом, кулемети й автомати Калашникова, пістолети Макарова, глушники, зброю без маркування, велику кількість набоїв тощо.

За словами Сокуренка, Титов у 2004 році був засуджений за умисне вбивство та незаконне зберігання вогнепальної зброї. У 2009 був звільнений за УДО і вдтоді у Харкові.

При цьому він назвав публікацію фотографій арсеналу зброї в соціальних мережах "зливом" інформації про розслідування перестрілки в Харкові, пообіцявши провести службову перевірку і почати кримінальне провадження за цим фактом.

"Ця інформація з'являлася в мережі раніше, ніж бачили деякі правоохоронці... Те, що зроблено, ми вважаємо, зроблено навмисно і воно тільки шкодить", – сказав Сокуренко.

Арсенал зброї Титова Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, стрілянина в Харкові сталася 25 жовтня біля супермаркету "Восторг", на вулиці Клочківській.

У результаті інциденту загинула одна людина. Пізніше сам нападник підірвав себе за допомогою гранати. При ньому були документи на ім'я Олексія Титова. Виявилося, що він жив в окупованій Горлівці.

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