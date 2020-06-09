Банди поділили Кривий Ріг на наркосектори: поліція Павлограда "співпрацювала" з угрупуваннями

У Кривому Розі кримінальні угруповання поділили місто на сектори, де збувають наркотики і промишляють іншими незаконними справами. З деякими з них і співпрацювали поліцейські з Павлоградського відділення поліції, яких нещодавно затримала СБУ.

За інформацією "Страни", поліцейські з Павлограда "працювали" з двома наркобандами – ОЗУ "Стрижа" і так званими "мамедовськими". Обидві вони з Кривого Рогу і, згідно зі словами джерела видання, заправляють усім наркобізнесом у регіоні.

Так, бандити поділили місто на сектори, які контролюються окремими угрупованнями:

Тернівський район Кривого Рогу "тримає" ОЗУ "Краснобалковські", яку очолює 53-річний В'ячеслав Лисаков. У банді 10 осіб.

ОПГ "Гвардійські" контролює житловий масив "Північний ГЗК" і мікрорайон "Даманський".

Угрупування "Муховські" орудує теж на "Даманському", складається з п'яти осіб і займається торгівлею марихуаною.

"Двадцятівські" – вихідці з 90-х, якими керує порівняно молодий авторитет Олександр Ожиганов на прізвисько "Семен". У банді 14 "постійних" учасників, але коли починаються конфлікти з іншими ОЗУ, її чисельність збільшується до 50 осіб. "Добровольцями" зазвичай стають юні спортсмени.

ОЗУ експоліцейського Дмитра Х. на прізвисько "Колобок". Налічує 6 осіб, орудує по всьому місту і контролює "закладчиків" метамфетаміну.

ОЗУ "Креветка" складається із 5 осіб і контролює закладки метамфетаміну та марихуани.

У Довгинцівському та Інгулецькому районах Кривого Рогу торгує опіатами безіменна ОЗУ з 8 осіб, якими керують брати Степан і Сергій В.

ОЗУ "Пушкіна" діє по всьому місту і являє собою своєрідний "дах" для всіх інших угруповань, які торгують наркотиками. У банду входять як колишні, так і діючі співробітники поліції. Наприклад, серед членів є експоліцейські з Департаменту внутрішньої безпеки поліції. Угруповання спілкується з діючими правоохоронцями і в такий спосіб за гроші координує дії інших ОЗУ.

Ще одним угрупованням є "Мамедовські", до якої входить понад 50 осіб. Керують нею брати Раміз Мамедов і Анар Мамедов. Ця ОЗУ робить оптові поставки наркотиків по всій області.

Затримання керівників поліції Павлограда СБУ

За інформацією "Страни", ОЗУ хоч і співпрацюють один з одним і поліцією, але іноді між ними починаються "війни" через постачання і території поширення наркотиків. Наприклад, у 2019-2020 роках згоріло кілька автомобілів, мінімум п'ять разів траплялися перестрілки, а також невідомі підпалили магазини і кафе.

Крім наркотиків, криворізькі ОЗУ "кришують" видобуток цінних металів із відвалів гірничозбагачувальних комбінатів, контролюють нелегальний збір металобрухту, роботу підпільних ігрових залів, мережі незаконних АЗС (цим промишляють саме "Мамедовські". Втім, за інформацією видання, останній "бізнес" спільно з бандитами контролюють і місцеві поліцейські.

Затримання керівників поліції Павлограда СБУ

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