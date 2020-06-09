Банди поділили Кривий Ріг на наркосектори: поліція Павлограда "співпрацювала" з угрупуваннями

Незважаючи на співпрацю, між бандами раз у раз виникають "війни" за території і поставки

Крім наркотиків, бандити контролювали ринок металобрухту, роботу підпільних ігрових залів і незаконні АЗС. В останньому їм нібито допомагає поліція

З двома з них, за інформацією ЗМІ, співпрацювали затримані поліцейські з Павлоградського відділення поліції

У Кривому Розі кримінальні угруповання поділили місто на сектори для збуту наркотиків

У Кривому Розі кримінальні угруповання поділили місто на сектори, де збувають наркотики і промишляють іншими незаконними справами. З деякими з них і співпрацювали поліцейські з Павлоградського відділення поліції, яких нещодавно затримала СБУ.

За інформацією "Страни", поліцейські з Павлограда "працювали" з двома наркобандамі – ОЗУ "Стрижа" і так званими "мамедовськими". Обидві вони з Кривого Рогу і, згідно зі словами джерела видання, заправляють всім наркобізнесом в регіоні.

Так, бандити поділили місто на сектори, які контролюються окремими угрупованнями:

Тернівський район Кривого Рогу "тримає" ОЗУ "Краснобалковські", яку очолює 53-річний В'ячеслав Лисаков. У банді 10 осіб.

ОПГ "Гвардійські" контролює житловий масив "Північний ГЗК" і мікрорайон "Даманський".

Угрупування "Муховські" орудує теж на "Даманському", складається з п'яти чоловік і займається торгівлею марихуаною.

"Двадцятівскі" – вихідці з 90-х, якими керує порівняно молодий авторитет Олександр Ожиганов на прізвисько "Семен". У банді 14 "постійних" учасників, але коли починаються конфлікти з іншими ОПГ, її чисельність збільшується до 50 осіб. "Добровольцями" зазвичай стають юні спортсмени.

ОЗУ екс-поліцейського Дмитра Х. на прізвисько "Колобок". Налічує 6 осіб, орудує по всьому місту і контролює "закладчиків" метамфетаміну.

ОЗУ "Креветка" складається з 5 чоловік і контролює закладки метамфетаміну та марихуани.

У Довгинцівському та Інгулецькому районах Кривого Рогу торгує опіатами безіменна ОЗУ з 8 чоловік, якими керують брати Степан і Сергій В.

ОЗУ "Пушкіна" діє по всьому місту і являє собою своєрідний "дах" для всіх інших угруповань, які торгують наркотиками. У банду входять як колишні, так і діючі співробітники поліції. Наприклад, серед членів є екс-поліцейські з Департаменту внутрішньої безпеки поліції. Угруповання спілкується з діючими правоохоронцями і таким чином за гроші координує дії інших ОЗУ.

Ще одним угрупованням є "Мамедовські", до якої входить понад 50 осіб. Керують нею брати Раміз Мамедов і Анар Мамедов. Ця ОЗУ робить оптові поставки наркотиків по всій області.

Затримання керівників поліції Павлограда СБУ

За інформацією "Страни", ОЗУ хоч і співпрацюють один з одним і поліцією, але іноді між ними починаються "війни" через постачання і територій поширення наркотиків. Наприклад, в 2019-2020 роках згоріло кілька автомобілів, мінімум п'ять разів траплялися перестрілки, а також невідомі підпалили магазини і кафе.

Крім наркотиків, криворізькі ОЗУ "кришують" видобуток цінних металів з відвалів гірничозбагачувальних комбінатів, контролюють нелегальний збір металобрухту, роботу підпільних ігрових залів, мережі незаконних АЗС (цим промишляють саме "Мамедовські". Втім, за інформацією видання, останній "бізнес" спільно з бандитами контролюють і місцеві поліцейські.

Затримання керівників поліції Павлограда СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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