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2 грудня • оновлено в 22:22
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Андрій Гергерт
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Банди переповнені АТОшниками

10.5т
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Поліція Києва 2 грудня затримала двох підозрюваних у замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва та вбивстві його сина. Цю інформацію повідомили OBOZREVATEL джерела, а пізніше її ж офіційно підтвердили в поліції.

За словами джерела, прізвища затриманих – Семенов і Лаврега, колишні бійці-добровольці.

Проблема в тому, що країна не готова зустрічати бійців, що повертаються з війни. Безсовісна поведінка президентів – і колишнього, і нинішнього – призвела до того, що добровольці, десятки тисяч людей, які воювали на цій війні, сьогодні опинилися поза законом.

Немає закону про добровольців. Вони повертаються без статусу, не соціалізуються, не мають ніякої підтримки держави.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

5 канал

Війна просто не виходить з людей. Вони не знаходять себе в цивільному житті. І вони йдуть в банди. Сьогодні банди переповнені АТОшниками.

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Це просто трагедія. І це лише початок. Такі випадки будуть повторюватися.

Ми бачимо безсовісну позицію влади щодо війни. Її почали, її ведуть, а ми сьогодні кажемо, що на нас не нападають, ми кажемо, що цієї війни немає.

А війна заходить у наші міста, приходить на наші вулиці. Вона вже в центрі Києва. Вона прийде у Львів, Харків, Одесу. Це лише початок.

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Автор
Андрій Гергерт
Теми
Ексклюзив Замах на Соболєва
Особа
В'ячеслав Соболєв
Місце
Україна Київ
Тег
вбивство
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Гергерт приколист))) АТОшники e6ошат АТОшников во всех городах и хуторах украины, а он всё на врага какого-то гонит!))))))))))))))
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Makc Махов
Makc Махов
Бейжидов, спасай ]{ацапию! Бгггггаааа
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
*Сьогодні бан ди переповнені АТОшниками.* А АТО переполнено ба нди тами
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