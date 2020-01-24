Бандера був агентом Гітлера? Розвінчана гучна "сенсація" російських ЗМІ

В Україні спростували безглузді фейки російської пропаганди про лідера ОУН Степана Бандеру.

Зокрема, відреагували на заяви росЗМІ які, посилаючись на нібито розсекречені документи ЦРУ, назвали Бандеру "професійним агентом Гітлера". На це звернув увагу журналіст Денис Казанський, зробивши репост на матеріал Telegram-каналу KGB files.

"Не те щоб я вважав за потрібне серйозно сперечатися з подібними виданнями, особливо на таку тему. Просто давайте на цьому прикладі розглянемо, як можна з нічого зліпити "сенсацію", маніпулюючи магічними словами "розвідка", "розсекретили", "архів", – зазначив автор.

Степан Бандера Гордон

Він опублікував посилання на документ, на якому ґрунтували свої "доводи" пропагандисти Кремля, а також на текст "Звєзди", на яку посилаються всі інші. І розібрав їх за пунктами.

"Всі вони розсекречені ще 15 років тому. Але в загальний доступ потрапили тільки зараз", – писали пропагандисти. На що в KGB files зауважили, що насправді цей документ висить на сайті ЦРУ уже майже 7 років – із 2013-го.

"Це неважко перевірити – благо там є розбивка за роками публікації", – додав автор.

Окрім цього, російські журналісти стверджували, що вивчили доповідь на 4 сторінки американської розвідки, який нібито датований 1951 роком.

KGB files же надав доказ, що насправді це лише переклад статті з журналу "Соціалістичний вісник", №6 за 1951 рік (емігрантське видання РСДРП (меншовиків).

Фейк росЗМІ "Звєзда"

"Так, переклад вивчався кимось із ЦРУ і тому лишився в їхньому архіві. Про всяк випадок додам, що в архівах усіх спецслужб – десятки тисяч перекладів різних публікацій найрізноманітніших видань про все на світі. З таким же успіхом "звітом КГБ" можна назвати, скажімо, вирізку з газети ОУН "Шлях перемоги", що лежить у чекістській папці", – іронічно підкреслив автор.

Водночас, аргументує він, неправда й те, що під зазначеним документом стоїть підпис: "Розсекречено відповідно до Закону про викриття нацистських військових злочинців". А саме так, заявляли росЗМІ, нібито називали Бандеру архівісти ЦРУ.

"Штамп і згаданий закон, звичайно, нічого не значать. Документи, наприклад, про Левка Лук'яненка в Україні розсекречують у рамках закону "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років". Чи означає це, що архівісти СБУ вважають Лук'яненка частиною репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму?" – апелюють в KGB files.

Там також додали, що на сайті ЦРУ є величезна архівна колекція Nazi War Crimes Disclosure Act із таким же штампом.

"Перегорнув декілька сторінок колекції в пошуках знайомих імен. Перший, хто трапився – Рауль Валленберг, праведник народів світу, який врятував тисячі угорських євреїв (так, вивезений СМЕРШем в Москву і зниклий безвісти в радянських тюрмах, але ми зараз не про це). Якщо виходити з цієї логіки, Валленберга в ЦРУ теж вважають нацистським злочинцем", – підсумував автор, також надавши посилання на доказовий документ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України 8 січня викликало посла Польщі Бартоша Ціхоцького через його різкі висловлювання з приводу вшанування в Україні лідера ОУН Степана Бандери.

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