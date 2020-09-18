Балух знепритомнів після удару з ноги. У МВС озвучили хронологію інциденту

Підозрюваним у нападі на ексв'язня Кремля Володимира Балуха в ніч на 8 січня в Києві є чоловік 1988 року народження.

Пресслужба МВС ввечері в п'ятницю, 18 вересня, поінформувала, що підозрюваного затримали і повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Встановлено, що в ніч на 8 вересня Балух із друзями відзначав річницю визволення з полону в ресторані "Козак", після чого близько опівночі вийшов із закладу і попрямував в інший ресторан – Edem.

"Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік ударив його ногою – потерпілий упав і втратив свідомість. Після цього зловмисник зник, не надавши потерпілому допомогу. Вранці Володимира Балуха госпіталізували в лікарню", – розповіли в МВС.

"Сьогодні зловмисника затримали. Ним виявився місцевий житель, 1988 року народження. З'ясувалося, що він прийшов у гості до знайомого, який працює охоронцем в одному з ресторанів", – йдеться у повідомленні.

Київська прокуратура уточнила, що 33-річний чоловік ударив Балуха ногою в спину, після чого той упав на бетонне покриття пішохідної доріжки і вдарився головою.

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