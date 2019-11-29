"Із любові до мистецтва": Балух розповів, навіщо росіяни катували його струмом і холодом

Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух заявив, що його катували в РФ "із любові до мистецтва".

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Віталію Дейнезі. Запис опублікувала волонтерська організація "Повернись живим" на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відзначається, що російські силовики застосовували електрику, залишали в'язня в холодних карцерах, не давали йому спати та інше.

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Володимир Балух Крим.Реалії

Балух наголосив, що не на 100% впевнений у саме такій причині тортур. "Мене навіть ніхто не намагався якимось чином завербувати, перевербувати... Просто [хотіли] довести тобі, що ти ніхто і звати тебе ніяк. Що в цьому світі вирішує все тільки сила, сила того, хто з нею прийшов", – сказав колишній в'язень.

Дивіться відео з 14:00:

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Балух більш детально розповів про побиття в тверській колонії №4.

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