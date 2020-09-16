Балух прийшов до тями, але лікарі ввели його в кому, – Сущенко

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, якого жорстоко побили в Києві, приходив до тями в лікарні. Він спробував зірвати пов'язку з голови, тому медики знову ввели його в стан медикаментозної коми.

Як розповів журналіст Роман Сущенко, стан Балуха все ще важкий, передає "Інтерфакс-Україна".

"Балух у важкому стані, він введений в несвідомий медикаментозний стан, оскільки коли він приходив до тями, намагався зірвати пов'язку. Лікарі, щоб він не повторив цей крок, прийняли таке рішення", – додав він.

Сущенко зазначив, що поліцейські розглядають чотири версії побиття Балуха. При цьому характер травм показує, що його били дві або три особи.

"Характер нанесення травми свідчить про те, що було кілька ударів і характер саме нанесення цих ударів свідчить про те, що були якісь навмисні дії і нанесені досить професійно, оскільки синців і побоїв немає. Якщо це хуліганство – це зробили люди, які вміють бити і ламати кістки або це люди зробили з якоюсь метою", – підкреслив Сущенко.

Додамо, що співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook додала, що Балух знаходиться без свідомості..

"Від лікуючих лікарів Балуха: "Стан стабільно важкий. Пацієнт без свідомості. Наступні кілька днів критичні при таких травмах“, – повідомила вона.

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