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15 листопада • оновлено в 19:09
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"Ніхто не знає": у військовій частині Балаклії прокоментували смертельні вибухи

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Керівництво військової частини в Балаклії на Харківщині, де в п'ятницю, 15 листопада, десятки вибухів забрали життя 2 саперів, не змогло назвати причину НП.

Трагедію прокоментував "UA:Харків" заступник начальника підрозділу Олександр Мирун (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ніхто не знає, як це трапилося. Оскільки постраждали саме ті люди, які проводили розмінування. Військові були навчені і раніше вже виконували такі завдання", – заявив він.

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РБК-Україна

За словами Мируна, вибух трапився в спеціальному котловані, який захищений і обладнаний для зберігання розмінованих боєприпасів.

"Вони там були, нас не було. І тільки вони будуть давати свідчення слідству", – додав військовий.

Також Мирун запевнив, що життю поранених саперів нічого не загрожує. Не варто турбуватися, за його словами, і цивільному населенню.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Місце
Україна Харків
Тег
вибухи на складах
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