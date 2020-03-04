Служба безпеки України, починаючи з літа минулого року, зберегла для країни більш 25,7 млрд грн.

Про такі результати роботи на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня, ініційованому президентом Володимиром Зеленським, відзвітував голова СБУ Іван Баканов. Про це передає пресслужба відомства. Чиновник зазначив, що ця сума дорівнює двом річним бюджетам Служби безпеки.

Баканов і Зеленський Колаж

Йдеться, зокрема, про скасування економічно недоцільних держзакупівель, блокування безпідставного витрачання державних коштів і схем із відшкодування ПДВ, недопущення протиправної передачі держмайна, заволодіння природним газом.

Баканов заявив, що Служба має досить серйозні результати в сфері боротьби з корупцією. "З вересня минулого року 255 посадових осіб отримали повідомлення про підозру у вчиненні корупційних злочинів, 83 чиновника звільнено. До різних термінів засуджені 80 осіб. Весна прийшла, шановні народні депутати. Садимо і садити будемо", – сказав голова СБУ.

Він звернув увагу на те, що минулого тижня СБУ повідомила про підозру чиновнику з Держрезерву, який організував корупційну схему на 100 млн гривень.

Також Служба викрила схему заволодіння сотнями гектарів земель, яку влаштували завдяки колишньому керівництву Держгеокадастру в Києві – йдеться про збитки державі в 800 млн гривень.

Також СБУ припинила діяльність семи конвертаційних центрів із загальним оборотом понад 4 млрд грн на рік. "І це не поодинокі випадки. Це – системна робота Служби по викриттю корупції", – заявив Баканов.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно СБУ виявила в Одесі та Запоріжжі двох інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення державної влади і порушення територіальної цілісності України.

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