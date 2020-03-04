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4 березня • оновлено в 21:20
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Баканов відзвітував перед Зеленським про роботу СБУ

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Служба безпеки України, починаючи з літа минулого року, зберегла для країни більш 25,7 млрд грн.

Про такі результати роботи на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня, ініційованому президентом Володимиром Зеленським, відзвітував голова СБУ Іван Баканов. Про це передає пресслужба відомства. Чиновник зазначив, що ця сума дорівнює двом річним бюджетам Служби безпеки.

Баканов і Зеленський

Баканов і Зеленський

Колаж

Йдеться, зокрема, про скасування економічно недоцільних держзакупівель, блокування безпідставного витрачання державних коштів і схем із відшкодування ПДВ, недопущення протиправної передачі держмайна, заволодіння природним газом.

Баканов заявив, що Служба має досить серйозні результати в сфері боротьби з корупцією. "З вересня минулого року 255 посадових осіб отримали повідомлення про підозру у вчиненні корупційних злочинів, 83 чиновника звільнено. До різних термінів засуджені 80 осіб. Весна прийшла, шановні народні депутати. Садимо і садити будемо", – сказав голова СБУ.

Він звернув увагу на те, що минулого тижня СБУ повідомила про підозру чиновнику з Держрезерву, який організував корупційну схему на 100 млн гривень.

Також Служба викрила схему заволодіння сотнями гектарів земель, яку влаштували завдяки колишньому керівництву Держгеокадастру в Києві – йдеться про збитки державі в 800 млн гривень.

Також СБУ припинила діяльність семи конвертаційних центрів із загальним оборотом понад 4 млрд грн на рік. "І це не поодинокі випадки. Це – системна робота Служби по викриттю корупції", – заявив Баканов.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно СБУ виявила в Одесі та Запоріжжі двох інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення державної влади і порушення територіальної цілісності України.

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Читайте всі новини по темі "Відставка Кабміну Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Володимир Зеленський Іван Баканов
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Верховна Рада України
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