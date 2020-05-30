Глава Служби безпеки України Іван Баканов задекларував два автомобілі, кілька квартир і земельних ділянок, а також більше 536 000 гривен зарплати на державній посаді.

Про це заявили журналісти програми "Схеми", передає "Радіо Свобода". Раніше вони заявили, що держслужбовець не задекларував роботу в іспанській Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Іван Баканов Пресслужба СБУ

Так, у декларації за 2019 рік Баканова є два автомобілі – Volkswagen Passat 2010 року випуску i Volkswagen Touareg 2012 року випуску, зареєстровані на його дружину.

Також – дві квартири в Києві (одна зареєстрована на нього, інша на дружину), частка ще в одній квартирі в Кривому Розі та чотири земельні ділянки в Ходосівці Київської області (одна з них оформлена на дружину, інші – на Баканова), недобудований будинок у Ходосівці (Баканова).

Згідно з документом, глава Служби безпеки має майже 170 000 доларів готівкою, але майже не має заощаджень на банківських рахунках (1 гривня, 434 долари і 233 євро в нього і 129 гривень у дружини).

Більше 536 000 гривень він отримав у вигляді зарплати глави СБУ, більше 107 000 гривень вказані як зарплата, отримана від "Студії Квартал 95".

Також Баканов задекларував 240 000 гривень доходу дружини від підприємницької діяльності та близько 27 000 гривен зарплати за місцем роботи в Київському коледжі зв'язку.

Як писав OBOZREVATEL, розслідувачі також заявили, що глава СБУ Іван Баканов нібито займає керівну посаду в іспанській компанії Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, пов'язаній із нерухомістю. Дані про це, згідно з антикорупційним законодавством, повинні бути в декларації.

У Службі безпеки відповіли, що зі вступом на держпосаду комерційною діяльністю Баканов не займався.

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