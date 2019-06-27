Український в'язень Кремля оголосив голодування: що відомо

Український в'язень Кремля Володимир Балух оголосив про нове голодування в російській колонії.

Про це в коментарі "Крим.Реаліі" повідомив єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисного ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко.

Балух заявив, що оголошує голодування, ще 25 червня. Це сталося під час зустрічі з адвокатом Данилом Берманом. Політв'язень скаржиться на холод в камері, де температура повітря – близько 17 градусів.

Володимир Балух Крим. Реалії

Крім того, йому не видають теплі речі, а також відібрали вітаміни і "Псалтир". Він також дізнався, що наглядачі не допустили до нього українського консула, який приїжджав для зустрічі. У колонії досі не визнають українське громадянство Балуха.

Єпископ також уточнив, що в'язень збирався сісти на "сухе" голодування, але адвокату вдалося переконати його приймати "хоча б обмежену кількість води".

Як відомо, Балух оголосив перше безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови в’язня від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба та чай із медом), який підтримує "балансування на нульовій позначці". Стан Балуха погіршився, і він заявив про намір написати заповіт.

Крим. Реалії

Нагадаємо, що працівники ФСБ в окупованому Криму 8 грудня 2016 року прийшли з обшуками в село Серебрянка — у будинок українського активіста Володимира Балуха і його матері. Після чотиригодинного обшуку активіста затримали.

У липні 2018 року підконтрольний Росії Роздольненський районний суд у Криму засудив українського активіста до 5 років колонії загального режиму і штрафу у 10 тисяч рублів (майже 4 тис. гривень).

Пізніше підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково "пом'якшив" вирок засудженому до 5 років колонії, зрисудивши на 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 4 тисяч гривень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Балух голодував більше 200 днів. У листопаді 2018 року він вирішив знову приймати їжу.

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