ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Український в'язень Кремля оголосив голодування: що відомо

2.3тЧитати матеріал російською

Український в'язень Кремля Володимир Балух оголосив про нове голодування в російській колонії.

Про це в коментарі "Крим.Реаліі" повідомив єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисного ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко.

Балух заявив, що оголошує голодування, ще 25 червня. Це сталося під час зустрічі з адвокатом Данилом Берманом. Політв'язень скаржиться на холод в камері, де температура повітря – близько 17 градусів.

Володимир Балух

Володимир Балух

Крим. Реалії

Крім того, йому не видають теплі речі, а також відібрали вітаміни і "Псалтир". Він також дізнався, що наглядачі не допустили до нього українського консула, який приїжджав для зустрічі. У колонії досі не визнають українське громадянство Балуха.

Новини
В'язень Кремля виграв справу проти Росії у Євросуді: що тепер буде

Єпископ також уточнив, що в'язень збирався сісти на "сухе" голодування, але адвокату вдалося переконати його приймати "хоча б обмежену кількість води".

Як відомо, Балух оголосив перше безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови в’язня від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба та чай із медом), який підтримує "балансування на нульовій позначці". Стан Балуха погіршився, і він заявив про намір написати заповіт.

Український в'язень Кремля оголосив голодування: що відомо

Крим. Реалії

Нагадаємо, що працівники ФСБ в окупованому Криму 8 грудня 2016 року прийшли з обшуками в село Серебрянка — у будинок українського активіста Володимира Балуха і його матері. Після чотиригодинного обшуку активіста затримали.

У липні 2018 року підконтрольний Росії Роздольненський районний суд у Криму засудив українського активіста до 5 років колонії загального режиму і штрафу у 10 тисяч рублів (майже 4 тис. гривень).

Пізніше підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково "пом'якшив" вирок засудженому до 5 років колонії, зрисудивши на 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 4 тисяч гривень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Балух голодував більше 200 днів. У листопаді 2018 року він вирішив знову приймати їжу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Володимир Балух
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
10
12
Смішно
0
Цікаво
17
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Это уже которая по счету "голодовка" и сколько на этот раз он собирается держать диету?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Так пусть голодает, будут насильно через шланг в желудок жидкую кашку сливать. Это мировая практика
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
"отобрали витамины и "Псалтырь"))) Педрошенко надо поучиться, чему Трибуналу жаловаться на людей)))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel