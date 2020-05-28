Рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про обрання запобіжного заходу у справі VAB-банку, яка скасувала законне рішення першої інстанції, є демонстрацією політичної заангажованості цього судового процесу.

З такою заявою виступив акціонер Групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк, додавши, що рішення було "ухвалене за безпосереднього втручання директора НАБУ Артема Ситника, який вважає мене особистим ворогом і діє з мотивів особистої помсти, нехтуючи правосуддям".

"Артем Ситник, за моїми данними особисто їздив до ВАКС і, де-факто, втручався в процес. Прямим доказом цього є те, що в ідентичних справах тієї ж Апеляційної палати ВАКС, наприклад, у справі Клименка та у справі Клюєва - було прийняте прямо протилежне рішення і відмовив у застосуванні запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", – заявив Бахматюк.

За його словами, рішення ВАКС не можна пояснити з точки зору права і воно є нелогічним.

Олег Бахматюк delo.ua

"Заочно заарештовувати людину, про місцеперебування якої було офіційно повідомлено слідчі органи, згідно положень міжнародної правової конвенції заборонено. Таке рішення можна пояснити тільки політичною коньюктурою, і воно не має жодного відношення до принципів і норм українського і міжнародного права", – сказав він.

За словами Бахматюка, Ситник при підготовці цього засідання знаходився в тісному контакті з суддями Апеляційної палати, щоб переконати їх у винесенні такого рішення.

Публікуємо далі дослівну заяву Бахматюка:

"Це відбувалось на фоні переговорів і моїх декларацій щодо готовності до співпраці для повернення коштів заборгованості до бюджету держави (нагадаю всім, що перший раз я запропонував віддати гроші державі два роки тому). Ми хочемо зберегти робочі місця, що надзвичайно важливо в період пандемії, світової економічної кризи, що заторкнула і економіку України. Ми хочемо зберегти підприємство - великого платника податків і важливого учасника економічних процесів. Ми хочемо бути позитивним прикладом вирішення ситуації, що виникла після безпрецедентної банківської чистки, яка проводилась НБУ у 2014-2015 роках, коли з ринку були виведені більшість українських банків. Хочемо бути прикладом таких ініціатив для інших банків і їх власників, що було б в інтересах держави.

На жаль, люди, які з нами воюють, використовуючи свої можливості і свій вплив, не діють в інтересах України, знищуючи велику компанію, великого платника податків, великого роботодавця. Вони діють у власних інтересах. Вони діють з власних амбіцій і небажання визнавати власні помилки і незаконність своїх дій. Прикро, що Апеляційна палата ВАКС скасувала законне рішення першої інстанції і ухвалила в свою чергу рішення незаконне, яке буде оскаржене в міжнародних судах як таке, яке суперечить принципам верховенства права.

Це рішення зупинило рух на шляху до мирного вирішення питання повернення заборгованості банків, чого ми прагнули і чого добивались. Це стало демонстрацією, що хороші ініціативи з позитивними економічними наслідками нашій державі, на жаль, нецікаві. Що такі люди, як Ситник і його оточення, використовуючи своє службове становище і політичний вплив, можуть безкарно розправитись з людиною, що дозволила собі озвучити чітку принципову позицію щодо директора НАБУ і його дій та методів.

Ситуація, в якій ми опинились, є неочікуваною саме через її абсурдність і неправомірність. Вона демонструє, що громадяни нашої країни є незахищеними перед політичною кон’юнктурою, можуть бути покарані за свою позицію з повним порушенням правових норм. Ця ситуація показує, що в нашій країні і досі діють подвійні стандарти - та сама Апеляційна палата ВАКС приймає рішення у справі Клименка чи Клюєва, а потім, у такій же ситуації - абсолютно протилежне у справі Бахматюка. На жаль, пан Ситник може собі дозволити тиснути на новий судовий орган, що має бути незалежним і неупередженим.

Вочевидь, ми не можемо далі спиратися на українське правосуддя як на гаранта дотримання законних прав і будемо добиватися справедливості в міжнародних судах. На жаль, це може призвести до втрат бюджету, втрат тисяч робочих місць, але це ніколи не зупиняло пана Ситника і його оточення, які плювати хотіли на інтереси української держави".

Через Ситника держава отримала лише 234 млн від продажу VAB-банку - Бахматюк Главком

Як писав OBOZREVATEL, раніше Бахматюк заявив, що через дії Ситника від продажу активів VAB-банку держава отримала лише 234 млн, тоді як акціонер пропонував розглянути можливість отримання 8 млрд грн.

"Я закликав і закликаю: збережіть компанію, яка здатна генерувати мільярди податків до державного бюджету, в якій працює 27 000 українців і яка виплачує мільярди зарплат. І держава отримала б в 40 разів більше, ніж отримала при продажу активів на аукціоні. Але директор НАБУ Артем Ситник і ті особи, які допомагають йому в знищенні компанії, не зацікавлені в поверненні державі коштів", – говорив він.

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