Багатодітна мати загадково загинула в Рівному

У Рівному 31-річна мати трьох дітей була знайдена мертвою біля будинку свого брата, де попросилася переночувати, привізши одного з малюків на обстеження.

Сама жінка з сім'єю жила за 160 км від міста. Про це повідомляє "ТСН". Людмила випала з вікна багатоповерхівки і розбилася (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану).

За даними поліції, все вказує на суїцид, проте в це не вірить сім'я загиблої, а також сусіди. Останні в ніч трагедії чули в квартирі брата загиблої сварку.

"Дівчина з десятого поверху каже, що була сварка в квартирі. О другій ночі було відчуття, що билися. Її викинули", – стверджує мешканка будинку.

За словами іншого сусіда, брат Людмили іноді випивав і був дуже буйний. Родич свою провину заперечує, за його словами, сім'я повечеряла і пішла спати. Жінка того вечора була дуже втомленою, у неї стрибав тиск.

У Людмили залишилося троє синів, старші ходять в початкові класи, молодшому – 5 років.

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