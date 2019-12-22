Багатодітна мати вбила своє немовля під Києвом: моторошні подробиці

У Фастові Київської області у неділю, 22 грудня, багатодітна мати вбила свою новонароджену дитину.

Як повідомили "УНН" правоохоронні органи, жінка 1988 року народження.

Стало відомо, що народила вона живе немовля у гуртожитку, де проживає, після чого загорнула його у простирадло і винесла в лісопосадку. Там дитину і знайшли вже мертвою.

Багатодітна мати вбила своє немовля під Києвом Фото з відкритих джерел

За цим фактом відкрито досудове розслідування. Матір підозрюють у вбивстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Вінниччині 9-місячну дитину у візку задушив кіт. У поліції відкрили кримінальне провадження.

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