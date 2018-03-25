"Багато "приємного" почує": в Криму їдко відповіли українському омбудсмену

В окупованому Криму ніхто не чекає уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову.

Таку думку на плани омбудсмена відвідати півострів висловив "голова громадської палати" Криму Григорій Іоффе, передають РИА "Новости".

"Денисова, очевидно, збираючись до Криму, розраховує, що у кримчан коротка пам'ять. Нічого доброго з цього не вийде. Багато "приємного" про себе в Криму вона почує, якщо з'явиться. Я б не радив Денисовій повертатися туди, де її ніхто не чекає, або її чекає тут дуже сильне розчарування", - сказав він.

За словами Іоффе, кримчани добре пам'ятають, як в український період омбудсмен, перебуваючи на керівних посадах в республіці, брала участь в декількох тіньових і злочинних схемах і була затримана "за зловживання службовим становищем".

"Людмила Денисова і права людини знаходяться приблизно на такій же відстані, як Крим і космічні тіла", - підкреслив він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше у новопризначеного омбудсмена знайшли бізнес в окупованому Криму.