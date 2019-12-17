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17 грудня • оновлено в 14:20
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"Багато питань": генерал СБУ вказав на дивні речі в нападі на "слугу народу"

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Напад у Сумах на народного депутата від партії "Слуга народу" Михайла Ананченка не був пов'язаний з його державною чи громадською діяльністю.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV екс-керівник Головного слідчого управління СБУ генерал Василь Вовк, коментуючи операцію Служби безпеки України, яка інсценувала побиття нардепа.

"У мене виникає питання – яка така важлива громадська діяльність малася на увазі, яку проводить Ананченко і яка комусь не сподобалася на рівні держави? Він є головою підкомітету законодавчого забезпечення та контролю за діяльністю дипломатичної служби. Де дипломатична служба, а де сумські місцеві розборки?" – заявив Вовк.

"Або Ананченко розгубив і вирішив підняти свій рейтинг, або це місцеві розборки, які державної служби Ананченка не стосуються", – припустив він.

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Також у генерала виникло багато питань щодо дій СБУ щодо інсценування нападу на нардепа.

"Якщо було інсценування побиття, значить, його побили не ті особи, яких найняв організатор. За рахунок чого організатор заплатив гроші тим двом, яких він найняв, якщо били не вони, а учасники інсценування? Якщо в інсценуванні брали участь завербовані вже найняті виконавці, тут недалеко до провокації злочину, тому що організатор у будь-який момент може відмовитися від вчинення злочину", – пояснив він.

"Дуже хотілося б послухати цього організатора, який так тупо розплатився за те, чого не було. Уявіть собі – організатор викликає хлопців, вони йому звітують, розповідають про те, що побили. Якщо вони були під контролем і били не на підставі його вказівок, а на підставі оперативної гри, тут багато питань. Є межа між провокацією злочину і злочином", – зазначив генерал.

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Вовк також висловив переконання, що Михайло Ананченко – "не та людина, щоб за якісь майбутні голосування хтось там у Сумах у далекому підворітті нападав на нього і бив".

"Які умови, які вимоги, які погрози? За які саме голосування – по землі або за якісь інші? .. Дуже багато ознак того, що Ананченко вирішив підняти свій імідж, і десь спровокував таку ситуацію, донісши до СБУ погрози", – додав він.

"Багато питань": генерал СБУ вказав на дивні речі в нападі на "слугу народу"

Facebook Михайла Ананченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Михайло Ананченко повідомив, що двоє чоловіків у балаклавах побили його на вулиці. Депутат заявив, що дії нападників пов'язані з його "політичною діяльністю і з голосуванням на наступному пленарному тижні".

Наступного дня в СБУ заявили, що побиття депутата було інсценуванням і силовики взяли під контроль всі дії, що здійснюються виконавцями. У відомстві уточнили, що в мережу злили інформацію про побиття, щоб отримати "максимально об'єктивну доказову базу" щодо учасників і організатора.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Василь Вовк
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Служба безпеки України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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