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"Багато крові!" Скандальний композитор спрогнозував "нову хвилю насильства" в Україні

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Україна перебуває в небезпеці через святкування Дня незалежності, яке не передбачає парад: військові можуть почати переворот і хвилю насильства.

Таку думку висловив скандальний український і радянський композитор Володимир Бистряков в ефірі телеканалу ZIK. Він зазначив, що колишні керівники нібито наділили званнями та орденами "цілу групу різноманітних генералів і людей у військовій формі" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"І тому зовсім не виключено військове втручання. Досі у нас армія була поза політикою. Але я боюся, щоб ось цим святкуванням 24 серпня (День незалежності. – Ред.) не почалася нова хвиля насильства", – заявив Бистряков.

Володимир Бистряков

Володимир Бистряков

Скріншот

За його словами, люди, які залишилися поза політикою, просто так "крісла не віддадуть".

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"Занадто багато на них висить і злочинів, і крові, і всіляких речей", – підкреслив скандальний композитор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бистряков обізвав власну націю "ідіотами". Також він образив українських добровольців на Донбасі, заявивши, що ті грабують, руйнують будівлі і перетворюють будинки культури в туалети.

Ще в 2018 році скандальний композитор заявляв, що називати вулиці в Києві іменами людей, яких "ніхто не знає і які не мають відношення до столиці", зокрема Степана Бандери і Романа Шухевича, — "хамство по відношенню до киян".

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Теми
Парад на День Незалежності День Незалежності
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Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Давно потрибно свидомым цеевропейцам замутить очередной майдан, с шинами, каструлями, стрыбками,щеневмерлой,небесной сотней. Засиделись хлопцы в седлах. Давайте,кастрюлеголовые евро-нерабы,не подведите
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