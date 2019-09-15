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15 вересня • оновлено в 12:57
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"Бачив, як відірвало ногу": розкрилися нові деталі операції з вивезення Цемаха

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Розвідник Дмитро Гержан із позивним "Тритон", який втратив ногу під час вивезення терориста "ДНР" Володимира Цемаха з Донбасу, розповів нові деталі спецоперації.

Спогадами поділився він в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами інформації про те, як проводили підготовку до спецоперації, у них не було – розвідникам просто поставили завдання перемістити Цемаха через лінію зіткнення.

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Дніпро Час

"У мене, звичайно, немає інформації, як це відбувалося до того, як вийшов наказ. Мабуть, до того проводилася дуже наполеглива робота. Я дуже пишаюся цими людьмибо це дуже складна робота в тилу ворогазахопити настільки важливого свідка і доставити його на підконтрольну територію України. Ці людисправжні герої. А у нас все було простіше: приїхав командир, вони з нашим взводом командиром поспілкувалися. Потім наш командир взводу всіх зібрав і сказав, що завтра у насробота. Назвав, хто братиме участь, і сказав підготуватися. Ніхто не думав, що це буде настільки серйозна робота", – розповів Гержан.

Відзначається, що розвідники перебували в безпосередній близькості від ворожих позицій і ризикували щохвилини.

"Потрібно було дуже тихо йти, тому що дистанції невеликі: щоб не почув ворог. Де поповзом, де навприсядки, по-різному йшли. Цього разу, коли ми пройшли до точки передачі об'єкта, залишалося там кілька метрів. Сашко Колодяжний промацував територію, спускався, і тут пролунав вибух. А йшли ми один за одним. Я був позаду Сашка. Спробував витягнути, зробив буквально півкроку, і також наступив на міну. Відкотився назад, побачив, що мені відірвало ногу. Ну і почалася евакуація. Хлопці виконали дуже важливу справу, тому що їм довелося Сашка діставати, а то було дуже складно, тому що його відкинуло на пагорб і треба було пройтися по території, перевірити і розміновувати. І, звичайно, треба було завершити завдання. Що вони і зробили. Тому, насправді, вони герої, вони завершили завдання" , – поділився "Тритон".

Розповів Гержан і про своє ставлення до звільнення та видачі Цемаха Росії.

"Ви знаєте, це таке філософське питання. Я був дуже радий бачити сльози радості на обличчях колишніх полонених і їх рідних, коли вони нарешті зустрілися. Але якщо повернення Цемаха суперечить інтересам України, це дуже погано. І до того ж, дуже великою ціною далася нам операція з його передачі на підконтрольну територію. Сотня таких "Цемахів" не варта життя Сашка. Тому, це дуже складне питання для мене. З одного боку, мені дуже дороге життя Сашка, з іншого боку бачити радісні обличчя людей, які дочекалися своїх рідних. Я не можу сказати, чи це правильно. Одне скажу, що якщо це суперечить інтересам України, то, звичайно, такого не повинно було бути. Тим більше, що операція була проведена такою ціною", – зазначив розвідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командир підрозділу Олександр Старина, розвідник, який брав участь в спецоперації із захоплення Цемаха, попередив, що його видача Росії може стати кроком до капітуляції.

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Теми
На Донбасі збитий Boeing-777 Обмін полоненими
Особа
Володимир Цемах
Місце
Україна
Теги
ДНР Боїнг МН17 терористи "ДНР"
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70rus xxx
70rus xxx
Тритон,Цемах снова на месте,ползи за ним.Походу,вторая нога тоже лишняя.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Зато теперь удобно в футбол играть...
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