Командував "Беркутом" на Майдані: в Україні відпустили підозрюваного командира

Колишнього командира харківського "Берктуа" Віктора Шаповалова, який командував побиттям майданівців, відпустили під нічний домашній арешт. Він знає багато про знущання підлеглих із протестувальників, а також про розстріли.

За шість років жоден "беркутівець" так і не був покараний, хоча суди тривають досі. Детальніше читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Здав колег і бачив, як били людей

Віктора Шаповалова звинувачують у тому, що 18 лютого 2014 року його підрозділ, а також львівський "Беркут", били людей, стріляли по них і закидали їх шумовими гранатами. В результаті того дня постраждали 86 осіб, 12 із них загинули. Саме харківський "Беркут" причетний до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Віктор Шаповалов на суді 5 канал

Шаповалова заарештували ще у 2015 році, справу до суду передали у січні наступного року. На суді Шаповалов частково визнав свою провину, попросив вибачення і здав кількох своїх колег. Так, він розповів, хто саме 17 лютого отримував набої зі свинцевою картеччю замість гумової. Кому видавали помпові рушниці, а кому "Форти". І повідомив, що всім цим керував командир харківського батальйону Лукаш.

"Беркут" День

Колишній беркутівець розповів, що бачив, як били кийками людей у Кріпосному провулку. За його словами, там було приблизно 5-7 майданівців, деякі вже сиділи на землі, а беркутівці, яких було більше, продовжували лупцювати їх. Однак Шаповалов не втрутився, оскільки вважав, що його не послухаються.

Також, за словами Шаповалова, беркутівцям видавали додаткові гроші – по півтори тисячі гривень – до Нового року, Дня міліції та Дня "Беркута".

Під час суду Шаповалов потрапляв до лікарні, йому ставало погано. Потім він не бажав брати участі в засіданнях по відеозв'язку, а якщо і з'являвся, то демонстрував трубки і крапельниці. Таким чином він намагався затягнути продовження запобіжного заходу.

Під час суду Шаповалов потрапив до лікарні і брав участь у засіданні під крапельницями Гордон

Допоміг закон Савченко

За словами адвоката "Небесної сотні" Віталія Титича, Шаповалов командував беркутівцями, чиї дії призвели до тяжких наслідків. "Тепер це відповідальність судді, який відпустив його під домашній арешт", – каже Титич.

Ще один адвокат "Небесної сотні" Павло Дикань уточнює, що на початку слідства Шаповалов іще давав якісь свідчення, але потім відмовився. "Так само його якось навіть відпускали на лікування", – повідомляє адвокат.

Виходом під домашній арешт Шаповалов зобов'язаний так званому закону Савченко, де перебування у СІЗО зараховується день за два. Оскільки він був заарештований під час дії цього скандального закону, то закон досі на нього поширюється, незважаючи на скасування.

"Беркут" під час протестів УНІАН

"Фактично він провів у СІЗО 4,5 роки, а згідно із законом Савченко це означає 9 років. І суддя порахував, що максимальний термін, який йому можуть присудити за цією статтею – 10 років. Тому і відпустив його. Тобто замість того, щоб отримати вирок і відбувати термін, він провів весь цей час у СІЗО", – каже Дикань.

Також варто зазначити, що за майже 6 років після Майдану ніхто з беркутівців так і не був покараний. "Суди тривають, але вироків немає. А зараз, коли слідство у справах Майдану призупинене, то не знаю, чи можна на щось розраховувати", – підбиває підсумки юрист.

Цензор

Віталій Титич нагадує, що суддя, яка відпустила під домашній арешт командира "Беркута" Дмитра Садовника, що втік, вже вийшла на роботу в Печерському суді.

"Садовник не просто втік, його вивезли. А Світлана Волкова, на яку я писав скаргу, вже знову з'явилася в Печерському суді, її там уже бачили", – каже Титич.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!