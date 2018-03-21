"Бачили руку, ногу": у Запоріжжі виявили тонни людських останків

У промисловій зоні Запоріжжя виявили звалище лікарських відходів.

У покинутій будівлі складу з вибитими шибками без будь-якої охорони зберігалися медичні інструменти і людські останки, передає ТСН.

"Бачили руку, бачили ногу - це те, що з пакетів випало. Тут бігають собаки, кішки - видно, це все розірвали", - припускає жителька Запоріжжя Тетяна Крилова.

На місце подій люди викликали слідчо-оперативну групу. З'ясувалося, що територія належить фірмі, яка повинна вивозити відходи з медичних установ Дніпра і Запоріжжя.

За інформацією СБУ, всього на складі зберігалося 4 тонни непотребу. Серед знахідок - півтори тонни біологічних відходів після операцій, зокрема, з установ, що працюють зі збудниками туберкульозу. Ще 2,5 тонни - використані медичні інструменти. Серед них знайшли і обладнання, що містить ртуть і важкі метали.

У компанії клянуться, що давно б вивезли відходи на утилізацію, але не можуть, тому що напередодні Нового року суд за поданням дніпровських правоохоронців наклав арешт на це майно. Отже, відходи лежали тут майже 2,5 місяці.

"Ми не мали права нічого вивозити. Ми не знали взагалі, в якому світі ми існуємо, тому що протягом двох місяців ми не підозрювані, ні обвинувачені, ні свідки - ми ніхто", - пояснив комерційний директор "Муніципальної екологічної компанії" Володимир Андрєєв .

Тепер суд скасував своє рішення, і сміття почали вивозити.

"Для мене найголовніше, щоб в зоні відкритого доступу не лежали залишки пацієнтів, тому що завтра це все буде в грунті, в річках. Тварини, собаки розтягують це по найближчих околицях, тому до весни ми можемо в Запоріжжі чекати епідемії", - припустила екологічний активіст Людмила Прип.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше еколог міжнародної організації "Екологія-Право-Людина" Олексій Василюк спрогнозував екологічну катастрофу на Донбасі.