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"Бачила бомби з космосу!" Росіянка зганьбилася фейком про Україну в ОБСЄ

23.5тЧитати матеріал російською

На засіданні ПА ОБСЄ депутат нелегітимної Держдуми Росії, космонавт, герой Росії Олена Сєрова видала безглуздий фейк про те, що особисто бачила з борту МКС, як українські війська нібито бомбили мирних жителів Донбасу.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook член української делегації у ПА ОБСЄ Сергій Висоцький. Він також додав, що не менш божевільною брехнею відзначився і ще один делегат від країни-агресора, який звинуватив Україну у виробництві біологічної зброї (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Найбільший whaaaatthefuck з тих, що я бачив від росіян за всі роки. Mein Gott! Депутат від Росії Онищенко, екссанітарний лікар РФ, щойно сказав про американські лабораторії біологічної зброї на території Грузії та України! Ми всі зібралися в Люксембурзі, і тільки російська делегація — в Амстердамі", — з іронією зазначив він.

У мережі також з'явилося відео скандального виступу Сєрової. Ним поділилися на сторінці спільноти "Рагу.лі" у Facebook.

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"З кулеметом і без знаків": на росТБ осоромилися фейковим фото знищеного авто з медиками ЗСУ

Олена Сєрова

Олена Сєрова

Скріншот відео

"Дозвольте висловити свій протест проти русофобської риторики, яка лунає тут знову і знову, голослівна і нічим не підкріплена. У цьому залі українська сторона дозволяє собі, розмахуючи незрозумілими буклетами, істерично і голослівно звинувачувати Росію, тоді українська армія здійснює справжній "геноцид" проти власного населення. І це не голослівні звинувачення — це реальні факти!" — висловилася несамовитий російський парламентар.

"З борту МКС неозброєним оком мені довелося побачити, як вибухали бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. І вони летіли з боку розташування ЗСУ. А в той час там гинули беззбройні люди, жінки, люди похилого віку, діти! Владі України нецікава безпека власного народу. Їм потрібен конфлікт. Нестабільність в Україні необхідна, щоби цькувати Росію, впроваджувати русофобські настрої, тим самим приховуючи власні військові злочини", — додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова висміяла маразматичний фейк терористів "ЛНР" про те, як бійці ЗСУ нібито змушували жителів окупованих територій топтати прапор псевдореспубліки.

Також російські пропагандисти осоромилися безглуздою брехнею про те, що воїни Збройних сил масово почали сповідувати ідеологію нацизму. У зв'язку з цим військторги нібито не встигають поповнювати запаси нашивок із символікою Третього Рейху.

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Теми
російська пропагандаВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
ОБСЄ
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Ааааааа...я прослезился)))... С борта МКС невооружённым глазом я лично видела...и это уже #здят не в рашке..не в Украине..это в ПАСЕ. И это говорит я кобы герой России. Это пи,#здец. У вас все там такие представители и герои? Нормальных не нашлось???))) Ржака
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Tomas Fan
Tomas Fan
Так вот кто корректировал огонь шахтёрско-денерийской артиллерии - Ленка Се*рунова, из космоса. Открыла иллюминатор и в бинокль смогла рассмотреть каждого укра, "подло" прятавшегося в окопе, в отличии от прятавшихся за школами и садиками, доблестных впо*пучле*нцев. А я то думаю, кто же это ЛуганДонским шахтёрам целеуказания давал и координаты жилых массивов Мариуполя, Краматорска, Авдеевки и т.д. скидывал. Не зря же теперь Герой Рашкастана.
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Melnyk Svitlana
Melnyk Svitlana
така солідна дама, а теж ,щось курить
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