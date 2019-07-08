"Бачила бомби з космосу!" Росіянка зганьбилася фейком про Україну в ОБСЄ

На засіданні ПА ОБСЄ депутат нелегітимної Держдуми Росії, космонавт, герой Росії Олена Сєрова видала безглуздий фейк про те, що особисто бачила з борту МКС, як українські війська нібито бомбили мирних жителів Донбасу.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook член української делегації у ПА ОБСЄ Сергій Висоцький. Він також додав, що не менш божевільною брехнею відзначився і ще один делегат від країни-агресора, який звинуватив Україну у виробництві біологічної зброї (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Найбільший whaaaatthefuck з тих, що я бачив від росіян за всі роки. Mein Gott! Депутат від Росії Онищенко, екссанітарний лікар РФ, щойно сказав про американські лабораторії біологічної зброї на території Грузії та України! Ми всі зібралися в Люксембурзі, і тільки російська делегація — в Амстердамі", — з іронією зазначив він.

У мережі також з'явилося відео скандального виступу Сєрової. Ним поділилися на сторінці спільноти "Рагу.лі" у Facebook.

Олена Сєрова Скріншот відео

"Дозвольте висловити свій протест проти русофобської риторики, яка лунає тут знову і знову, голослівна і нічим не підкріплена. У цьому залі українська сторона дозволяє собі, розмахуючи незрозумілими буклетами, істерично і голослівно звинувачувати Росію, тоді українська армія здійснює справжній "геноцид" проти власного населення. І це не голослівні звинувачення — це реальні факти!" — висловилася несамовитий російський парламентар.

"З борту МКС неозброєним оком мені довелося побачити, як вибухали бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. І вони летіли з боку розташування ЗСУ. А в той час там гинули беззбройні люди, жінки, люди похилого віку, діти! Владі України нецікава безпека власного народу. Їм потрібен конфлікт. Нестабільність в Україні необхідна, щоби цькувати Росію, впроваджувати русофобські настрої, тим самим приховуючи власні військові злочини", — додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова висміяла маразматичний фейк терористів "ЛНР" про те, як бійці ЗСУ нібито змушували жителів окупованих територій топтати прапор псевдореспубліки.

Також російські пропагандисти осоромилися безглуздою брехнею про те, що воїни Збройних сил масово почали сповідувати ідеологію нацизму. У зв'язку з цим військторги нібито не встигають поповнювати запаси нашивок із символікою Третього Рейху.

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