"Бабуся з ходунками чекала 60 років": у Росії вибухнули новим маразмом про вкрадений Крим

Незаконну анексію українського Криму в Росії назвали найбільшим досягненням країни за післявоєнний період.

Про це заявив заступник голови Комітету з міжнародних справ Ради Федерації РФ Володимир Джабаров на конференції з назвою "Крим у сучасній геополітиці. 5 років кримської весни", проведеної в Москві (щоб подивитися відео, поскролльте сторінку вниз).

"Те, що Крим і Севастополь повернулися в рідну гавань, це найбільше досягнення нашої країни в післявоєнний період. Це той випадок, коли Росія не втрачала територію після закінчення війни, а придбала, повернула, точніше, те, що їй належало історично", — сказав він.

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Джабаров також розповів, що під час псевдореферендуму на півострові нібито зустрів 96-річну бабусю з ходунками, яка зізналася йому, що чекала "приєднання" до Росії 60 років — із 1954 року.

"У Ялті я взагалі не бачив, крім міліціонера звичайного, на ділянці [псевдореферендуму] взагалі жодної озброєної людини", — додав російський політик.

Він також зазначив, що його дивують деякі повідомлення російських ЗМІ про надто високу ціну незаконного "повернення" українського півострова.

"За Крим і Севастополь ми б ніколи не постояли за ціною", — відповів він на обурення.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно український журналіст Роман Цимбалюк яскраво поставив на місце російську журналістку через Україну.

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